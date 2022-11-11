مواطن من أسيوط: حياة كريمة فتحت أبواب رزق كثيرة للشباب

وقال هشام صابر إنه متزوج ورزقه الله بطفلة، مشيرا إلى أنه بعد زواجه بعام وفرت له مبادرة حياة كريمة فرصة عمل داخل أحد مشروعات المبادرة.

وروى هشام صابر تفاصيل إيجاد فرصة عمل له قائلا "تلقيت عرضا من أحد المقاولين للعمل فى مشروعات حياة كريمة، حيث تعمل الشركة فى حفر وتركيب مواسير الصرف الصحى الرئيسية بالشوارع".

وأضاف هشام صابر أنه خرج للعمل من مركز منفلوط هو والعديد من أصدقائه داخل مشروعات الصرف الصحى بقرى مركز ببا جنوب محافظة بنى سويف.

وأكد هشام صابر أن مشروعات حياة كريمة وفرت فرص عمل كثيرة للشباب وفتحت أبواب رزق كثيرة، مشيراً إلى أنه يتمنى أن تستمر مشروعات حياة كريمة خلال المراحل القادمة من أجل توفير فرص عمل شبه دائمة لكثير من الشباب.