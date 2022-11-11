معبد أبوسمبل يستقبل 10 آلاف سائح ورحلات شارتر قادمة من فرنسا.. صور

أسوان - عبد الله صلاح

استقبلت معابد أبوسمبل جنوب أسوان، اليوم، الجمعة، أعداد قياسية من السائحين الأجانب القادمين من خارج مصر، والذين بلغ عددهم نحو 10 آلاف سائح، من مختلف الجنسيات الأجنبية.

وحرص السائحون ، الذين وصلوا إلى مدينة أبوسمبل على مدار اليوم ومساء أمس، عبر رحلات الاتوبيسات البرية القادمة من مدينة أسوان، ونحو 11 رحلة طيران منتظم وشارتر، إلى جانب رحلات المراكب والفنادق السياحية العائمة، على زيارة معابد أبوسمبل رمسيس الثانى ونفرتارى بمدينة أبوسمبل السياحية جنوب أسوان.

من جهته، أكد الأثرى أحمد مسعود، كبير مفتشى آثار أبوسمبل، فى تصريحات خاصة، أن السائحين الأجانب المتوافدين، قادمين من مختلف دول العالم لمشاهدة تاريخ المعالم السياحية والأثرية وتاريخ مصر القديم بمنطقة معابد أبوسمبل، مشيرا إلى أن السائحين اصطفوا فى طابور كبير حرصا على الدخول لزيارة معبدى رمسيس الثانى ونفرتارى بمدينة أبوسمبل.

وأشار "مسعود"، إلى أن هناك وفود سياحية قادمة عبر رحلات شارتر من فرنسا مباشرة إلى مطار أبوسمبل، وتم تقديم كافة التسهيلات لهم للاستمتاع بزيارة المكان، موضحا بأن الوفود الأجنبية استمعوا إلى شرح حول تاريخ معابد أبوسمبل والتى تضم معبدى الملك رمسيس ونفرتارى المطلين على نهر النيل مباشرة، مؤكدا أنه تم تزويد بوابات الدخول وتسهيل إجراءات التفتيش لضمان تسهيل عمليات التوافد والدخول لضيوف مصر، كما تم زيادة أعداد السيارات الكهربائية لنقل كبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة من السائحين الأجانب.

وفى سياق متصل، أكد خيرى محمد على، رئيس غرفة شركات السياحة بأسوان، أن نسب الإشغال السياحى فى أسوان ارتفعت إلى أكثر من 90 % بالتزامن مع إنطلاق الموسم السياحى الحالى، موضحا بأن هذه النسبة تشير إلى موسم سياحى مبشر من واقع نسب الأشغالات والمعدلات السياحية التى وصلت حتى الأن، والتى كانت أغلبها من السياحة الخارجية من مختلف دول العالم ، والتى من أهمها السياحية الأوربية واللاتينية.

وقال، إنه من المتوقع أن تستمر حالة الرواج السياحى بهذه النسب لتحقق معدلات قياسية لم تحدث من قبل، فى ظل تفضيل الكثير من رحلات السياحة الخارجية زيارة مصر فى هذا التوقيت بالتزامن مع إنطلاق الموسم السياحى الحالى، موضحا بأن الإعداد القياسية للسائحين الأجانب التى وصلت إلى مصر تشير إلى رسالة قوية أن مصر ستظل واحة للأمن والأمان.

وتابع، قائلا: إن القادمين من الافواج السياحية ، يفضلون الرحلات النيلية لزيارة المعالم السياحية والأثرية من بينها معابد فيه وكلابشة والمسلة الناقصة، والقرى النوبية غرب النيل والتى تعد من اروع واجمل الرحلات خلال فترة زيارتهم لاسوان. كما يحرصون على القيام برحلات المراكب النيلية واللنشات النهرية خلال جولتهم النيلية والتى يرتادوا خلالها الحديقة النباتية وجزر اسوان النيلية الشهيرة الى جانب القرى النوبية غرب النيل من بينها قرى غرب سهيل.





الرحلات السياحية (1)



الرحلات السياحية (2)



الوفود السياحية (1)



الوفود السياحية (2)



الوفود السياحية (3)



جانب من الوفود السياحية (1)



جانب من الوفود السياحية (2)



جانب من الوفود السياحية (3)



معبد أبوسمبل يستقبل 10 آلاف سائحا ورحلات شارتر قادمة من فرنسا (1)



معبد أبوسمبل يستقبل 10 آلاف سائحا ورحلات شارتر قادمة من فرنسا (2)



معبد أبوسمبل يستقبل 10 آلاف سائحا ورحلات شارتر قادمة من فرنسا (3)



معبد أبوسمبل يستقبل 10 آلاف سائحا ورحلات شارتر قادمة من فرنسا (4)









