مطار مرسى علم الدولى يستقبل اليوم 7 رحلات دولية

البحر الأحمر - عماد عرفة

يستقبل مطار مرسى علم الدولى، اليوم الجمعة، 7 رحلات طيران دولية، ضمن 113 رحلة استقبلها المطار بداية من السبت الماضى حتى اليوم الجمعة، حيث تم إنهاء إجراءات الوصول للسياح لقضاء إجازتهم فى فنادق البحر الأحمر.



وتبين أن رحلات اليوم تصل من عدة مطارات بينها 4 رحلات من المطارات الالمانية، ورحلة من هولندا، ورحلة طيران اخري تصل من لتوانيا، كما تصل رحلة اخري من مولدوفيا، كما تصل عدد من الرحلات الاخري بدون ركاب لعودة سياح لبلادهم عقب انتهاء إجازاتهم في مدينة مرسى علم.



كانت أوضحت جداول رحلات الطيران الأسبوعية لمطار مرسى علم الدولى، أن وصل للمطار بداية من السبت الماضى حتى اليوم الجمعة 113 رحلة طيران وصلت من 15 دولة أوروبية.



كما تبين أن من بين الـ113 رحلة الأسبوعية التي وصلت للمطار 110 رحلات دولية و3 رحلات داخلية، وضمت الرحلات الدولية 3 رحلات من بلجيكا و5 من هولندا، و21 رحلة من إيطاليا، و26 من المانيا، و16 رحلة تشيكى، و17 رحلة من بولندا و4 رحلات من سويسرا ورحلة من لكسمبورج، ورحلتين من النمسا.



كذلك وصلت خلال الأسبوع رحلة من المجر ورحلة من فرنسا، ورحلة من استونيا، و5 رحلات من ملدوفا، رحلتان من لاتفيا، و3 من لتوانيا.

