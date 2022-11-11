مطار الغردقة الدولى يستقبل اليوم 13 ألف سائح على متن 87 رحلة طيران

البحر الأحمر - عماد عرفة

يستقبل مطار الغردقة الدولي، اليوم الجمعة، 87 رحلة طيران دولية، تقل علي متنها قرابة 13 ألف سائح من جنسيات مختلفة أغلبها أوروبية، وذلك ضمن البدايات المبشرة للموسم السياحى الشتوي



وتصدرت الرحلات السياحية الألمانية أكبر رحلات الطيران، حيث تليها الجنسية الإنجليزية وعدد من الجنسيات الأوروبية المختلفة التي تصل إلي مدينة الغردقة لقضاء إجازتهم علي شواطئ الغردقة



وفى مطار مرسى علم الدولى تصل اليوم الجمعة 7 رحلات طيران دولية ضمن 113 رحلة استقبلها المطار بداية من السبت الماضى حتى اليوم الجمعة، حيث تم إنهاء إجراءات الوصول للسياح لقضاء إجازتهم فى فنادق البحر الأحمر.



وتبين أن رحلات اليوم تصل من عدة مطارات بينها 4 رحلات من المطارات الالمانية، ورحلة من هولندا، ورحلة طيران اخري تصل من لتوانيا، كما تصل رحلة اخري من مولدوفيا، كما تصل عدد من الرحلات الاخري بدون ركاب لعودة سياح لبلادهم عقب انتهاء اجازاتهم في مدينة مرسى علم.







