مصر للطيران تشارك بفعاليتين عن التنمية المستدامة فى مؤتمر المناخ COP27

كتبت رحاب نبيل

فى ضوء مشاركة الناقل الوطني مصرللطيران فى مؤتمر المناخ COP27 كناقل رسمى للحدث، شاركت مصر للطيران في فعاليات المؤتمر من خلال تقديم ندوتين بالمنطقتين الخضراء والزرقاء عن استراتيجية الشركة الوطنية وشركاتها التابعة في مجال التنمية المستدامة وفقا لأهداف الأمم المتحدة في هذا الإطار والالتزامات البيئية والإجراءات العالمية المتبعة في خفض الانبعاثات بالإضافة إلى مناقشة كيفية الوصول إلي صفر انبعاثات بحلول 2050.

ومن جانبه أوضح الطيار كريم جميل رئيس لجنة الاستعداد والتحضير لمؤتمر تغير المناخ عن الشركة القابضة لمصر للطيران خلال العرض التقديمى، أن هناك تحديات تواجه صناعة النقل الجوي مؤكدًا على أهمية تسخير العلم والتكنولوجيا للمساعدة في مواجهة هذه التحديات، وأشار جميل إلى أهمية الحرص على تنفيذ استراتيجية مصر للطيران وفقا لأهداف الأمم المتحدة في مجال التنمية المستدامة مما جعلنا نضع أهدافًا طموحة مع إلتزام بيئي ملموس لتقليل الأثر البيئي للتشغيل فضلاً عن السعى لتحسين استهلاك الموارد واستخدام المواد التى تمكننا من تحسين تشغيل أسطول الشركة واستهلاك الوقود وقد ساهم ذلك في تقليل إستهلاكنا للوقود بنسبة 20٪ تقريبًا وبالتالي تقليل تأثيرنا على المناخ.

وأضاف كريم أن الشركة تسعى إلى تحقيق هدفها بخفض الانبعاثات من خلال استكشاف الفرص المتمثلة في استخدام الوقود الحيوي وتطبيق الإجراءات العالمية المتبعة في خفض انبعاثات الكربون من الطائرات والتخلص التدريجي من البلاستيك أحادي الاستعمال الضار بالبيئة.