مصر تدين الهجوم على ميناء قنا اليمنى من جانب جماعة الحوثى

كتب أحمد جمعة

أدانت جمهورية مصر العربية فى بيان صادر عن وزارة الخارجية، بأشد العبارات الهجوم الغاشم الذى نفذته جماعة الحوثى من خلال الطيران المُسير على ميناء قنا التجارى بمحافظة شبوة باليمن الشقيق.

وحملت مصر جماعة الحوثي مجدداً مسئولية عرقلة تمديد الهدنة، والتصعيد الراهن في اليمن، مؤكدة على ضرورة تخلي الجماعة عن مواقفها المتعنتة وتجاوبها بشكل فوري مع المساعي الدولية والإقليمية لتمديد الهدنة، على النحو الذي يمهد الطريق إلى التوصل لوقف دائم لإطلاق نار وإفساح المجال أمام جهود التسوية السياسية ورفع المعاناة عن الشعب اليمني الشقيق.

كما شدد البيان على دعم مصر الراسخ لوحدة اليمن وسيادته على أراضيه وتضامنها الكامل معه في مواجهة كافة التهديدات.