مصر أم الدنيا.. قمة مصرية أمريكية فى شرم الشيخ.. "اليوم السابع"

تنشر "اليوم السابع" فى عددها المطبوع الصادر غدا السبت، العديد من القضايا والملفات المهمة، فى مقدمتها، ­مصر أم الدنيا.. قمة مصرية أمريكية فى شرم الشيخ.. الرئيس السيسى: العلاقات المصرية الأمريكية استراتيجية وتعتمد على التفاهم المشترك.. الرئيس الأمريكى: مدينة شرم الشيخ المكان الأنسب لاستضافة قمة المناخ.

واقرأ أيضا على صفحات اليوم السابع غدا..

ـ ­مصر أم الدنيا.. قمة مصرية أمريكية فى شرم الشيخ.. الرئيس السيسى: العلاقات المصرية الأمريكية استراتيجية وتعتمد على التفاهم المشترك.. الرئيس الأمريكى: مدينة شرم الشيخ المكان الأنسب لاستضافة قمة المناخ

ـ الرئيس: أطلقنا استراتيجية لحقوق الإنسان والحوار الوطنى.. الرئيس السيسى يبحث مع نظيره الأمريكى العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا الحيوية.. السيسى يؤكد: الأمور تسير بشكل جيد داخل مصر ونحقق تطورا مستمرا فى ملف حقوق الإنسان

ـ جو بايدن: مصر اتخذت موقفا رائعا بشأن الحرب الروسية الأوكرانية

ـ نانسى بيلوسى: سعيدة بوجودى هنا.. أشكر الرئيس السيسى والحكومة المصرية على استضافتنا بشرم الشيخ.. وتؤكد: تجمعنا علاقات صداقة مع مصر والتى تلعب دورا مهما فى أمن المنطقة

ـ «شكرى» لرئيسة «النواب» الأمريكى: نتمسك بالتوصل لاتفاق ملزم حول سد النهضة.. وزير الخارجية يعقد اجتماعا موسعا مع نانسى بيلوسى والوفد المرافق لها ويؤكد على الطبيعة الاستراتيجية للعلاقات الممتدة بين مصر والولايات المتحدة



