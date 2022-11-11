مصر أم الدنيا.. قمة مصرية أمريكية فى شرم الشيخ.. "اليوم السابع"

تنشر "اليوم السابع" فى عددها المطبوع الصادر غدا السبت، العديد من القضايا والملفات المهمة، فى مقدمتها، مصر أم الدنيا.. قمة مصرية أمريكية فى شرم الشيخ.. الرئيس السيسى: العلاقات المصرية الأمريكية استراتيجية وتعتمد على التفاهم المشترك.. الرئيس الأمريكى: مدينة شرم الشيخ المكان الأنسب لاستضافة قمة المناخ.
واقرأ أيضا على صفحات اليوم السابع غدا..
ـ مصر أم الدنيا.. قمة مصرية أمريكية فى شرم الشيخ.. الرئيس السيسى: العلاقات المصرية الأمريكية استراتيجية وتعتمد على التفاهم المشترك.. الرئيس الأمريكى: مدينة شرم الشيخ المكان الأنسب لاستضافة قمة المناخ
ـ الرئيس: أطلقنا استراتيجية لحقوق الإنسان والحوار الوطنى.. الرئيس السيسى يبحث مع نظيره الأمريكى العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا الحيوية.. السيسى يؤكد: الأمور تسير بشكل جيد داخل مصر ونحقق تطورا مستمرا فى ملف حقوق الإنسان
ـ جو بايدن: مصر اتخذت موقفا رائعا بشأن الحرب الروسية الأوكرانية
ـ نانسى بيلوسى: سعيدة بوجودى هنا.. أشكر الرئيس السيسى والحكومة المصرية على استضافتنا بشرم الشيخ.. وتؤكد: تجمعنا علاقات صداقة مع مصر والتى تلعب دورا مهما فى أمن المنطقة
ـ «شكرى» لرئيسة «النواب» الأمريكى: نتمسك بالتوصل لاتفاق ملزم حول سد النهضة.. وزير الخارجية يعقد اجتماعا موسعا مع نانسى بيلوسى والوفد المرافق لها ويؤكد على الطبيعة الاستراتيجية للعلاقات الممتدة بين مصر والولايات المتحدة
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