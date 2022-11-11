اليوم السابع
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مصرع موظف فى حريق بمنزله.. والنيابة تأمر بالتشريح بالشرقية

الجمعة، 11 نوفمبر 2022 11:01 ص
مصرع موظف فى حريق بمنزله.. والنيابة تأمر بالتشريح بالشرقية جثة - ارشيفية
الشرقية - فتحية الديب

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لقى موظف بالمعاش بمحافظة الشرقية مصرعه، إثر نشوب حريق بمنزله بنطاق مركز ومدينة كفر صقر، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد الجمسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة مستشفى كفر صقر  المركزى، بوصول " ع ي ع" 65 عاما  موظف بالمعاش جثة هامدة، وتم التحفظ علي الجثمان بمشرحة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين من التحريات الأولية نشوب حريق بمنزل الموظف الكائن بنطاق مدينة كفر صقر بدائرة مركز شرطة كفر صقر، وتوفى متأثرا بإصابته، حيث تبين أنه يعانى من أمراض الكبد، وأن الحريق نشب نتيجة ماس كهربائي والتهم بعض محتويات المنزل.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، وتم نقل الجثة إلى المستشفى، تم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته للنيابة العامة التى طلبت إنتداب الطب الشرعى لمعاينة الجثمان وإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وكيفية ، وصرحت بدفن الجثمان وتسليمه لذويه عقب الانتهاء من الصفة التشريحية، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

 

 


الشرقية

مركز شرطة كفر صقر

مستشفى كفر صقر

مصرع موظف بالمعاش



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