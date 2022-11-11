مصرع طفل غرقا بمياه ترعة فى الشرقية

الشرقية - فتحية الديب

لقى طفل عمره 15 عاما بمحافظة الشرقية، مصرعه غرقا بمياه ترعة الإسماعيلية بنطاق قسم شرطة شرطة بلبيس، حيث انزلقت قدماه بمياه الترعة أثناء تواجده على حافة الشط لغسل يديه.



تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد الجمسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة مستشفى بلبيس المركزى، بوصول طفل عمره 15 عاما مقيم أرض علون بندر ببيس جثة هامدة، وتم التحفظ علي الجثمان بمشرحة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.



وتبين من التحريات الأولية أثناء قيام الطفل بالاغتسال بمياه ترعة الاسماعيلية، انزلقت قدماه ولقى مصرعه غرقا لعدم اجادته السباحة، تم توقيع الكشف الطبى علي الجثمان وتبين ان سبب الوفاة اسفكيا الغرق، تم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته للنيابة العامة التى صرحت بدفن الجثمان وتسليمه لذويته، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.