اليوم السابع
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مصرع طفل صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق بالشرقية

الجمعة، 11 نوفمبر 2022 10:35 ص
مصرع طفل صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق بالشرقية جثة
الشرقية - فتحية الديب

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لقى طفل عمره 9 سنوات بمحافظة الشرقية، مصرعه متأثرا بإصابته التى أدت بحياته إثر تعرضه لحادث تصادم سيارة به أثناء عبوره الطريق بقرية غيتة نطاق مركز شرطة بلبيس.

تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد الجمسى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة مستشفى بلبيس المركزى، بوصول " محمد أ " 9 سنوات جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثمان بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

 وتبين من التحريات الأولية أثناء عبور الطفل طريق غيتة العبور اتجاه قرية نمرة واحد، صدمته سيارة، تم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته للنيابة العامة التى صرحت بدفن الجثمان وتسليمه لذويته، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.


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