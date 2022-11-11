اليوم السابع
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الجمعة، 11 نوفمبر 2022 06:27 م
أكرم القصاص
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مصرع شخص وإصابة 3 آخرين إثر وقوع حادث تصادم بزراعى البحيرة

الجمعة، 11 نوفمبر 2022 06:06 م
مصرع شخص وإصابة 3 آخرين إثر وقوع حادث تصادم بزراعى البحيرة إسعاف - أرشيفية
البحيرة - فريق المحافظات

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لقي شخص مصرعه فيما أصيب 3 آخرين بكسور وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم إثر وقوع حادث سير  بمركز إيتاى البارود بالبحيرة.

تلقى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة، إخطارا بالحادث من شرطة النجدة .

وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخري نقل بطريق القاهرة - الإسكندرية الزراعي دائرة مركز إيتاى البارود.

وأسفر الحادث عن مصرع شخص وإصابة 3 آخرين، وتم نقل جثة المتوفى إلى ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى العام تحت تصرف النيابة العامة، وكذلك نقل المصابين إلى ذات المستشفى لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.

 

 


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