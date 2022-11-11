مصرع شخص صدمته سيارة أثناء عبوره طريق المحلة المنصورة الدائرى

لقي شخص يبلغ من العمر 52 سنة مصرعه متأثرا باصابات خطيرة بعد أن صدمته سيارة مسرعة أثناء عبوره طريق المحلة المنصورة الدائري بدائرة قسم ثالث المحلة

تلقى اللواء محمد عمار مدير امن الغربية إخطارا من مأمور قسم ثالث المحلة بورود بلاغ لشرطة النجدة بوقوع حادث مروري على طريق المحلة المنصورة ومصرع أحد الاشخاص.

انتقلت قوة أمنية وسيارة اسعاف لمكان البلاغ وتبين مصرع شخص يدعي "ع.م.ا"52 سنة، متأثرا بإصاباته باصابات خطيرة تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى المحلة العام واخطرت النيابة العامة للتحقيق.