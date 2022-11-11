وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، فى بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الجمعة أنه من المقرر أن تركز الدبلوماسية الأمريكية خلال زيارتها مصر على أهمية الانخراط طويل الأجل والقائم على الشراكة من خلال استراتيجية الولايات المتحدة لمنع الصراع وتعزيز الاستقرار، وذلك للتصدِّي للصلات القائمة بين أزمة المناخ والصراعات.

وبحسب البيان، تشمل اجتماعات ويتكوسكي شركاء من أوروبا والمحيط الهادئ يشاركون أيضًا في جهود التكيف مع المناخ والمرونة من أجل ضمان قدر أكبر من السلام والاستقرار.

وانطلقت أعمال مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن المناخ "كوب 27 " بمنتجع شرم الشيخ الأحد الماضي بمشاركة وفود أكثر من 190 دولة وممثلي المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بشؤون البيئة والمناخ.