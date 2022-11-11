مسئول بحريني يؤكد أهمية تضافر الجهود لإنجاح الانتخابات النيابية والبلدية

أ ش أ

أشاد محافظ المحافظة الشمالية بمملكة البحرين علي بن الشيخ عبدالحسين العصفور، بالتطور الديمقراطي الذي تشهده المملكة بفضل المشروع الإصلاحي الكبير الذي أطلقه الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين.

وأكد المسؤول البحريني- في تصريح، اليوم الجمعة أهمية تضافر كافة الجهود من أجل إنجاح العرس الانتخابي، غدا السبت، بفضل ما توفره الحكومة برئاسة الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء من خدمات وتسهيلات، مشيداً بتوجيهات الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، والدور الذي تضطلع به الأجهزة الأمنية؛ لضمان الأمن والسلامة العامة خلال العملية الانتخابية.

وأعرب عن اعتزازه بمستوى الوعي والمسئولية والتجاوب الإيجابي للمواطنين مع الاستحقاق الانتخابي 2022.

وقال المسؤول البحريني، أن هذا الاستحقاق يضع على عاتق الجميع مسئوليات وطنية تحتم المشاركة من أجل بناء وتقدم الوطن، معتبراً أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني يعكس الحرص على اختيار ممثلي الشعب في صورة ديموقراطية مشرفة.

وتنطلق، غدا السبت، انتخابات مجلس النواب والمجالس البلدية في مملكة البحرين، حيث أنه من المقرر أن تبدأ مقار الاقتراع في استقبال الناخبين من الساعة الثامنة صباحا حتى الثامنة مساء بالتوقيت المحلي.

وأعلنت اللجنة العليا للإشراف على سلامة الانتخابات النيابية في البحرين أنه طبقًا للقوانين المنظمة للعملية الانتخابية، بدأت مرحلة الصمت الانتخابي، وذلك قبل 24 ساعة من بدء عملية الاقتراع في الانتخابات النيابية والبلدية.

يشار إلى أن الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين اصدر أمرا ملكيا بتحديد ميعاد الانتخاب والترشح لعضوية مجلس النواب.

وتقرر فتح باب الترشح خلال الفترة (5- 9) أكتوبر الماضي، على أن تجرى الانتخابات، غدا، والإعادة يوم 19 نوفمبر الجاري.

وتم إجراء الانتخابات في السفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية البحرينية في الخارج، /الثلاثاء/ الماضي، الموافق 8 نوفمبر الجاري والإعادة 15 من نفس الشهر.

ومن المقرر أن تُضاف نتائج الاقتراع في الخارج إلى نتائج الاقتراع في المملكة المقرر إجراؤها غدا.

ويتألف مجلس النواب من أربعين عضواً يُنتخبون بطريق الانتخاب العام السري المباشر، وفقاً للأحكام التي يبينها القانون.

وتكون مدة مجلس النواب أربع سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له، وتجرى في خلال الشهور الأربعة الأخيرة من تلك المدة انتخابات المجلس الجديد.