مدير هيئة الأمم المتحدة للمرأة تشكر مايا مرسى لجهودها فى تمكين المرأة

كتب محمود راغب

وجهت انيتا بهاتيا نائبة المدير التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة الشكر إلى الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة بالنيابة عن نساء وفتيات العالم، خلال فعاليات جلسة "السعي نحو توسيع نطاق توظيف النساء في الاقتصاد الأخضر والأزرق في المنطقة العربية"، قائلة:" إنه لمن دواعي سروري حقًا أن أكون هنا على المنصة مع قيادات نسائية مثل الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة ، وأعلم أنه في وجود القيادات النسائية، نحن في أيد أمينة".

وأضافت:" أود حقًا أن أشكر الدكتورة مايا مرسي على قيادتها للمجلس القومي للمرأة.. يخبرني فريق الأمم المتحدة دائمًا بمدى الجهود المبذولة والتفاني من جانبها فيما يتعلق بأجندة صعبة للغاية كأجندة المرأة، وأعتقد أن كل الإنجازات التي تحققت فى هذا المجال هي شهادة وإثبات على كل ما يمكن تحقيقه عندما يكون هناك التزام شخصي.. لذلك، وبالنيابة عن جميع النساء والفتيات في جميع أنحاء العالم، أشكر الدكتورة مايا مرسى شكرا جزيلا".

تجدر الإشارة الى أن جلسة "السعي نحو توسيع نطاق توظيف النساء في الاقتصاد الأخضر والأزرق في المنطقة العربية"، جاءت ضمن فعاليات المؤتمر السابع والعشرين للدول الأطراف في الإتفاقية الإطارية للأمم المتحدة لتغير المناخ COP27 التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 6 وحتى 18 نوفمبر 2022 بمدينة شرم الشيخ.