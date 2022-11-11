وأضاف محمد - فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط على هامش زيارة وفد إعلامى للمعرض - أن معرض البحرين الدولى للطيران يعد ملتقى عام لقطاع الطيران المدنى والعسكرى والخاص، ويمثل المعرض لهذه المجموعة المتكاملة بقطاع الطيران، نقطة للالتقاء وتبادل الأفكار والخبرات والحلول لبعض الموضوعات التى كان لها تأثير بعد جائحة "كورونا" على القطاع، كما يهدف لتسهيل عمليات التنقل بين الدول والنقل الجوى.

وأوضح أن المعرض فرصة لعقد منتديات بين أصحاب الفكر والقرار والخبرة من أجل تقديم صورة عن النظرة المستقبلية لقطاع الطائرات خلال الـ 10 سنوات المقبلة، وإيجاد الحلول ما بعد جائحة "كورونا"، لافتًا إلى أن معرض البحرين الدولى للطيران يشارك فيه كبرى شركات العالمية في قطاع الطيران، وهذا يعطي انطباعا بأهمية المؤتمر للمنطقة بهذه المشاركة الواسعة.

وأشار مدير معرض البحرين الدولى للطيران إلى أن المشاركين بالمعرض وصلوا إلى 33 دولة و186 شركة، كما أن معدل الزوار يصل يوميا إلى 11 ألف زائر.

يشار إلى أن فعاليات معرض البحرين الدولى للطيران قد انطلقت فى نسخته السادسة برعاية الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين بقاعدة "الصخير" الجوية من 9 نوفمبر وحتى 11 نوفمبر 2022.

ويوفر المعرض للشركات العالمية فرصة فعالة للقاء صانعى القرار فى قطاع الطيران بالمنطقة، والتعرف على الفرص الاستثمارية المختلفة التي يمكنها الاستفادة منها، كما يسلط الضوء على إمكانية الاستفادة من موقع البحرين الجغرافي والبيئة التنظيمية والتجارية من خلال تأسيس فروع للشركة في المملكة كمقر لعملياتها الإقليمية.

ويستضيف المعرض وفوداً رفيعة المستوى من عدة دول، ويركز معرض هذا العام على التواصل المباشر كهدف أساسي والتفاعل الشخصي بين العارضين والزوار، من خلال برنامج متكامل تم إعداده للوفود المدنية والعسكرية الزائرة للمعرض لجعلهم على تواصل مباشر مع الشركات وصناع القرار على مدى الأيام الثلاثة للمعرض، والذي سيشهد حضور أكثر من 200 وفد مدني وعسكري رفيع المستوى وكبار القادة التنفيذيين من شركات الطيران العالمية وكبار الشخصيات من القطاعين العام والخاص.