مدير بيطرى الأقصر يكشف تفاصيل تحصين الماشية فى سوق أبو قليعي بأرمنت.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

كشف الدكتور فتحى سلمى مدير عام الطب البيطرى بمحافظة الأقصر، عن تفاصيل عمل اللجان البيطرية خلال المرور على أسواق الماشية بمراكز المحافظة المختلفة، وذلك تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وتنفيذاً لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة، والدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وبمتابعة الدكتورة هبة فضل مدير إدارة الوقاية بمديرية الطب البيطري بالأقصر.

وأضاف مدير عام الطب البيطرى بمحافظة الأقصر، فى بيان صحفى، أنه إستكمالاً لتفعيل دور مديرية الطب البيطري بالأقصر فى إحكام الرقابة البيطرية على أسواق الماشية المقامة بمراكز محافظة الأقصر، كلاً فى يومه المحدد أسبوعياً وبشكل منتظم، وتزامناً مع الحملة القومية الثانية للتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، حيث تشكلت لجان طبية بيطرية للمرور على أسواق الماشية المقامة بمراكز محافظة الأقصر.

وأكد الدكتور فتحى سلمى، فى بيان صحفى، أن تلك اللجان شملت اللجنة الطبية البيطرية بأرمنت، والمكونة من الدكتور كيرلس لطفى رئيس الوحدة البيطرية بأرمنت، والدكتورة الشيماء حنفى رئيس قسم الابيديميولوجى، بمشاركة شرطة البيئة والمسطحات بمركز بندر أرمنت، حيث قامت اللجنة بالمرور على سوق أرمنت للماشية المقام بمنطقة ابو قليعى بحاجر أرمنت، وتم عمل تقصي وبائي نشط لمعرفة الوضع الوبائي، بالإضافة إلى تحصين الحيوانات القابلة للإصابة ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، تزامناً مع الحملة القومية الثانية للتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع.

وقامت اللجنة فى سوق أرمنت بتوعية المواطنين من مربى وتجار الماشية بأهمية وضرورة تحصين الحيوانات الخاصة بهم ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، حرصاً على صحة وسلامة وحماية الحيوانات من هذه الأمراض الوبائية، والتوعية بخطورة هذه الأمراض الوبائية وما تسببه من خسائر إقتصادية فادحة فى الثروة الحيوانية، وتعريفهم بالمرض من حيث أعراض المرض على الحيوانات المصابة وطرق نقل المرض ومصادر العدوى، والتوعية بطرق الوقاية من المرض وطرق التحكم والسيطرة على المرض، بالإضافة إلى التوعية بأهمية التأمين على الماشية وأهمية ترقيم وتسجيل الحيوانات الخاصة بهم حرصاً على حصول الحيوان على كافة الرعاية البيطرية المقدمة.

وتستمر مديرية الطب البيطري بالأقصر والإدارات والوحدات البيطرية التابعة لها، بقيادة الدكتور فتحى سلمى مدير عام الطب البيطري بالأقصر، فى تكثيف لجان التقصي والترصد الوبائي ولجان التحصين والإرشاد البيطرى فى كافة أسواق الماشية المقامة بمراكز محافظة الاقصر، لإحكام الرقابة البيطرية على أسواق الماشية بمحافظة الأقصر، ولذلك تناشد مديرية الطب البيطرى بالأقصر المواطنين من مربي وتجار الماشية بضرورة وأهمية التعاون مع هذه اللجان الطبية البيطرية بمشاركتهم الإيجابية وتقديم الحيوانات الخاصة بهم لتحصينها، حرصاً على صحة وسلامة وحماية الحيوانات من هذة الامراض الوبائية وحفاظاً على الثروة الحيوانية، وتحقيقاً للتنمية المستدامة بها وحرصاً على صحة وسلامة الغذاء من أصل حيوانى وكذلك صحة وسلامة المواطنين.



تحصين وترقيم المواشي فى الأقصر



تفاصيل تحصين الماشية فى سوق أبو قليعى بمدينة أرمنت