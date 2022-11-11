مديرية أوقاف الفيوم تفتتح مسجدين جديدين ..صور

افتتحت مديرية أوقاف الفيوم اليوم الجمعة 11/ 11/ 2022، مسجدين جديدين بمدينة الفيوم، مسجد الفاروق بقرية الهجان بقرية مركز طامية، ومسجد جابر الغابي بقرية الغرق بمركز إطسا.



ويأتى ذلك ضمن خطة الإحلال والتجديد فى إطار اهتمام وزارة الأوقاف ببيوت الله مبنى ومعنى، ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/ 7/ 2022 حتى اليوم 340 مسجدًا، منها 272 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا و68 مسجدًا صيانة وترميمًا.



وكانت افتتحت مديرية أوقاف الفيوم سابقا 6 مساجد وهى أحمد الجمل بقرية بشير –تلات بمركز الفيوم ومسجد عبد العليم إبراهيم بسنورس، ومسجد الرحمن بقرية حطى الفرجان بمركز طامية، ومسجد الرحمن عزبة أبو صميدة بمركز طامية ثان، ومسجد الفراقصة البحرى بقرية فانوس بمركز طامية، ومسجد محمد عفيفى بمركز طامية.





جانب من افتتاحات المساجد



جانب من افتتاحات المساجد



جانب من افتتاحات المساجد



خطبة الجمعة



صلاة الجمعة



صلاة الجمعة