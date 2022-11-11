اليوم السابع
Ads
الجمعة، 11 نوفمبر 2022 04:56 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

مديرية أوقاف الدقهلية تفتتح مسجدين فى مدينة بلقاس.. صور

الجمعة، 11 نوفمبر 2022 03:55 م
مديرية أوقاف الدقهلية تفتتح مسجدين فى مدينة بلقاس.. صور مديرية أوقاف الدقهلية تفتتح مسجدين
الدقهلية - فريق المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
افتتحت مديرية أوقاف الدقهلية، اليوم الجمعة مسجدين جديدين، بمدينة بلقاس، وذلك ضمن خطة الإحلال والتجديد لبيوت الله التي تتبناها وزارة الأوقاف.
 
وتوجه مدير أوقاف الدقهلية صباح اليوم، ويرافقة وكيل الاوقاف، وعدد من المشايخ باوقاف الدقهلية، إلي مدينه بلقاس لإفتتاح المسجدين الجديدين داخل المدينة. 
 
وتم إفتتاح مسجد برهام سلامة بعزبة برهام سلامة، ومسجد البساتين بقرية الستاموني، التابعين لمدينة بلقاس، ليصل بذلك عدد المساجد التي أضيفت في خطة الإحلال والتجديد إلي 340 مسجدا، من بينهم 272 مسجدا جديدا أو إحلال وتجديد، و68 مسجدا تم صيانتهم وترميمهم، وذلك منذ تاريخ 1/7/2022 حتي الآن.
 
 
 
مديرية أوقاف الدقهلية تفتتح مسجدين (1)
مديرية أوقاف الدقهلية تفتتح مسجدين (1)

مديرية أوقاف الدقهلية تفتتح مسجدين (2)
مديرية أوقاف الدقهلية تفتتح مسجدين (2)

مديرية أوقاف الدقهلية تفتتح مسجدين (3)
مديرية أوقاف الدقهلية تفتتح مسجدين (3)

مديرية أوقاف الدقهلية تفتتح مسجدين (4)
مديرية أوقاف الدقهلية تفتتح مسجدين (4)

مديرية أوقاف الدقهلية تفتتح مسجدين (5)
مديرية أوقاف الدقهلية تفتتح مسجدين (5)

مديرية أوقاف الدقهلية تفتتح مسجدين (6)
مديرية أوقاف الدقهلية تفتتح مسجدين (6)

مديرية أوقاف الدقهلية تفتتح مسجدين (7)
مديرية أوقاف الدقهلية تفتتح مسجدين (7)
 

اوقاف الدقهلية

بلقاس

إفتتاح مساجد

مساجد جديده

إحلال وتجديد المساجد

وكيل أوقاف الدقهلية

مدير أوقاف الدقهلية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة