مديرية أوقاف الدقهلية تفتتح مسجدين فى مدينة بلقاس.. صور

الدقهلية - فريق المحافظات

افتتحت مديرية أوقاف الدقهلية، اليوم الجمعة مسجدين جديدين، بمدينة بلقاس، وذلك ضمن خطة الإحلال والتجديد لبيوت الله التي تتبناها وزارة الأوقاف.

وتوجه مدير أوقاف الدقهلية صباح اليوم، ويرافقة وكيل الاوقاف، وعدد من المشايخ باوقاف الدقهلية، إلي مدينه بلقاس لإفتتاح المسجدين الجديدين داخل المدينة.

وتم إفتتاح مسجد برهام سلامة بعزبة برهام سلامة، ومسجد البساتين بقرية الستاموني، التابعين لمدينة بلقاس، ليصل بذلك عدد المساجد التي أضيفت في خطة الإحلال والتجديد إلي 340 مسجدا، من بينهم 272 مسجدا جديدا أو إحلال وتجديد، و68 مسجدا تم صيانتهم وترميمهم، وذلك منذ تاريخ 1/7/2022 حتي الآن.