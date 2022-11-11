محمود محيى الدين: 7 دول فقط التزمت بتعهداتها بتوفير التمويل للدول النامية

شرم الشيخ ـ عبد الحليم سالم

قال الدكتور محمود محيي الدين ، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الامم المتحدة للتغير المناخي والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، إنه من المهم تحديد أولويات الدول واحتياجاتها في إطار التحول العادل، حيث أن تعهد كوبنهاجن الخاص بتوفير 100 مليار دولار لتمويل العمل المناخي ب الدول النامية لا يمثل سوى 3% من احتياجات تلك الدول، مشيرا إلى أن هناك سبع دول فقط التزمت بحصتها من هذا التعهد حتى الآن.

أكد محمود محيي الدين، أن التحول البيئى العادل لابد أن يشمل كرامة الناس والمجتمعات مع الأخذ فى الاعتبار تأثير هذا التحول على سوق العمل.



محمود محيي الدين خلال إلقاء كلمته بجلسة التحول العادل ومستقبل العمل

جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها بجلسة بعنوان " التحول العادل ومستقبل العمل"، في إطار فعاليات يوم خفض الانبعاثات بقمة المناخ.

وخلال كلمته، أشار رائد المناخ، إلى تقارير منظمة العمل الدولية التي تركز على كيفية التعامل مع نقل التكنولوجيا في إطار التحول العادل علاوة على تأثير قضايا المناخ على سوق العمل.



الدكتور محمود محيي الدين

وأبرز محيي الدين أهم محاور التحول العادل، والتي تشمل التركيز على سياسات الدول والمؤسسات والتي تربط التحول العادل بالأهداف التنموية.

وفي سياق آخر، نوه رائد المناخ، إلى ضرورة وضع إطار مالي متكامل مرتبط بأهداف التنمية المستدامة، حيث أن الهدف الثالث عشر مرتبط بالعمل المناخي بينما يركز الهدف الثامن على وظائف العمل.



المشاركون بجلسة التحول العادل ومستقبل العمل

وفي السياق ذاته، أكد "محيي الدين"، على ضرورة تعزيز شراكات القطاعين العام والخاص مع توسيع نطاق التمويل الميسر ليشمل الدول متوسطة ومنخفضة الدخل.

كما أكد رائد المناخ، أن التحدي الذي يواجه التحول البيئي ليس فقط الحلول التقنية فلابد أن يشمل التحول العادل كرامة الناس والمجتمعات، مشددا أنه لا يمكن تحقيق التحول البيئي دون تضمين مفهوم العدالة. ‬