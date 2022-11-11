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محمود محيى الدين: بوادر إيجابية لتوفير التمويل لملف خفض الانبعاثات

الجمعة، 11 نوفمبر 2022 06:03 م
محمود محيى الدين: بوادر إيجابية لتوفير التمويل لملف خفض الانبعاثات الدكتور محمود محيي الدين
شرم الشيخ عبد الحليم سالم

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أكد الدكتور محمود محيى الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة التنمية المستدامة 2030، على ضرورة توسيع نطاق التمويل الميسر لتسريع وتيرة العمل المناخى، مشيرًا فى هذا الصدد إلى وجود بعض البوادر الإيجابية من قبل بنوك التنمية متعددة الأطراف والجهات الفاعلة غير الحكومية خلال المناقشات التى تمت فى الفترة الماضية.
 
 
جاء ذلك خلال كلمته التى ألقاها باجتماع شراكة مراكش فى إطار فعاليات يوم خفض الانبعاثات بقمة المناخ بشرم المناخ.
 
 
وفيما يتعلق بخفض الانبعاثات، أشاد رائد المناخ بانضمام العديد من القطاعات الرئيسية إلى السباق نحو الصفر، داعيًا إلى بذل مزيد الجهود بهذا الصدد.
 
 
وفى سياق آخر، أشار رائد المناخ، إلى أهمية وضع معايير محددة للتمويل المستدام لمواجهة الغسل الأخضر، ولتحقيق الأهداف المرجوة.
 
واختتم محمود محيي الدين، كلمته بالتأكيد على أن قمة المناخ بشرم الشيخ مختلفة عن النسخ السابقة من قمم المناخ، حيث إنها تركز على التنفيذ وإيجاد حلول قابلة للتطبيق، مشيرا إلى أهمية تعزيز الحوار بين جميع أصحاب المصلحة.

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