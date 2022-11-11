اليوم السابع
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محافظ كفر الشيخ يتفقد الأعمال الجارية فى المشروعات الخدمية.. صور

الجمعة، 11 نوفمبر 2022 05:33 م
محافظ كفر الشيخ يتفقد الأعمال الجارية فى المشروعات الخدمية.. صور محافظ كفر الشيخ يتفقد الأعمال الجارية
كفر الشيخ – محمد سليمان

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تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الجمعة، عددا من المشروعات الخدمية الجارى إنشاؤها بشرق وغرب مدينة كفر الشيخ، من رصف وإنشاءات جديدة، رافقه خلالها عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، والعميد الدكتور سامح العزب، مدير إدارة المرور.

 

ووجه محافظ كفر الشيخ بسرعة الانتهاء من الأعمال الجارية لتيسير الحركة المرورية في الشوارع والأحياء بشرق وغرب المحافظة، إضافة للربط بينهما وبين روافد الطريق الدولي الساحلي" "كفر الشيخ طنطا" كفر الشيخ المحلة" مرورا بمسار العائلة المقدسة، والإسكان الجديد المجاور للجامعة.

 

جانب من الجولة بالشوارع
جانب من الجولة بالشوارع

 

جانب من الجولة بشوارع كفر الشيخ
جانب من الجولة بشوارع كفر الشيخ

 

جانب من تفقددات المحافظ
جانب من تفقددات المحافظ

 

جانب من جولة المحافظ
جانب من جولة المحافظ

 

متابعة الشوارع والميادين
متابعة الشوارع والميادين

 

محافظ كفر الشيخ خلال الجولة
محافظ كفر الشيخ خلال الجولة

 

محافظ كفر الشيخ يتفقد المشروعات الخدمية
محافظ كفر الشيخ يتفقد المشروعات الخدمية

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