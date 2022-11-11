محافظ كفر الشيخ ونائبه يؤديان صلاة الجمعة وافتتاح مسجد بسيدى سالم.. صور

أدى اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشى، نائب محافظ كفر الشيخ، صلاة الجمعة فى مسجد المحافظة المجاور للديوان العام، بحضور اللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، والشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف، وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية.

كما شهدت قرية العقارية التابعة للوحدة المحلية بقرية التفتيش بدائرة مركز ومدينة سيدى سالم، افتتاح مسجد أبو بكر الصديق، تم إنشاؤه بالجهود الذانية، ووجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الشكر لكل من ساهم فى إنشاء المسجد، وجميع المساجد التى تقام بالمدن والقرى، والتى تم افتتاحها، والمساجد التى سيتم افتتاحها، وتوفير فرش المساجد من قبل وزارة الأوقاف.

جاء ذلك بحضور شريف أحمد هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، رأفت عابد يوسف نائب رئيس المركز والمدينة لشئون القرى، وعبد المنعم نشوان رئيس قرية التفتيش والدكتور محمد عيسى، مدير إدارة أوقاف شرق سيدى سالم.



االحضور بالمسجد



اثناء ادء الصلاة



افتتاح مسجد ابو بكر الصديق بقرية بسيدي سالم



افتتاح مسجد بقرية بسيدي سالم



محافظ كفر الشيخ يؤدي صلاة الجمعة بمسجد المحافظة



محافظ كفر الشيخ يؤدي صلاة الجمعة بمسجد المحافظة