محافظ بورسعيد يجلس على مقهى ويتفقد الشوارع سيرًا على الأقدام.. صور وفيديو

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، شوارع المحافظة، اليوم الجمعة، سيرًا على الأقدام، وذلك عقب أدائه صلاة الجمعة بمسجد السلام نطاق حى الشرق، يرافقه المهندس عمرو عثمان، نائب المحافظ، وعدد من القيادات التنفيذية.

والتقى المحافظ بعدد من المواطنين خلال جولته، متبادلًا معهم الحديث حول ما تشهده بورسعيد من إنجازات غير مسبوقة فى شتى المجالات بعهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وجلس محافظ بورسعيد ونائبه على مقهى بشارع طرح البحر نطاق حى الشرق، وتناول قهوته الصباحية، معربًا عن سعادته وفخره بوعى المواطنين وحثهم الوطنى وما تشهده البلاد من أمن وأمان.