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محافظ بورسعيد يجلس على مقهى ويتفقد الشوارع سيرًا على الأقدام.. صور وفيديو

الجمعة، 11 نوفمبر 2022 04:17 م
محافظ بورسعيد يجلس على مقهى ويتفقد الشوارع سيرًا على الأقدام.. صور وفيديو المحافظ في إحدى الكافيهات
بورسعيد - محمد عزام

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تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، شوارع المحافظة، اليوم الجمعة، سيرًا على الأقدام، وذلك عقب أدائه صلاة الجمعة بمسجد السلام نطاق حى الشرق، يرافقه المهندس عمرو عثمان، نائب المحافظ، وعدد من القيادات التنفيذية.

والتقى المحافظ بعدد من المواطنين خلال جولته، متبادلًا معهم الحديث حول ما تشهده بورسعيد من إنجازات غير مسبوقة فى شتى المجالات بعهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

 

وجلس محافظ بورسعيد ونائبه على مقهى بشارع طرح البحر نطاق حى الشرق، وتناول قهوته الصباحية، معربًا عن سعادته وفخره بوعى المواطنين وحثهم الوطنى وما تشهده البلاد من أمن وأمان.

 

 
المحافظ في إحدى الكافيهات
المحافظ في إحدى الكافيهات

المحافظ والنائب على إحدى الكافيهاا
المحافظ والنائب على إحدى الكافيهاا

المحافظ يصافح ضباط الشرطة
المحافظ يصافح ضباط الشرطة

محافظ بورسعيد مترجلا بشوارع المحافظة
محافظ بورسعيد مترجلا بشوارع المحافظة

محافظ بورسعيد والنائب في جولة بالشوارع
محافظ بورسعيد والنائب في جولة بالشوارع

 


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