محافظ بنى سويف يتفقد شوارع وميادين المحافظة عقب صلاة الجمعة.. صور

بنى سويف- هانى فتحى

أجرى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، عقب صلاة الجمعة بمسجد عمر بن عبد العزيز، جولة تفقدية سيرا على الأقدام لمتابعة عددا من شوارع وميادين مدينة بني سويف، بجانب تفقد مقترح تطوير واستغلال المساحات المتاحة أسفل كوبري المديرية ، وذلك في حضور اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، هاني الجويلي رئيس مدينة بني سويف.

كما التقى المحافظ عدداً من المواطنين، واستمع لمطالبهم ومقترحاتهم بشأن بعض الخدمات والمرافق، حيث وجه بدراستها والعمل على توفير الحلول والبدائل المناسبة والمتاحة ، مكلفاً رئيس المدينة والتنفيذيين المعنيين بمتابعتها حتى تنفيذ الحلول والعرض عليه ، بجانب دراسة بعض المقترحات التي تقدم بها المواطنون في عدد المشكلات والموضوعات.

جاء ذلك عقب أدائه شعائر صلاة الجمعة بالمسجد، بحضور قيادات المحافظة ، والدكتور عبد الرحمن نصار وكيل وزارة الأوقاف ، والمستشار أحمد عبد الجواد رئيس مجلس إدارة المسجد والدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة ،حيث ألقى الخطبة وكيل الأوقاف، والتي تناولت موضوع "الدين والوطن والإنسانية معاً بناء لا هدم "، فيما أمّ المصلين الشيخ صالح أبو القاسم إمام وخطيب المسجد.

وأكد وكيل الأوقاف ، أن الإسلام دين الإنسانية ودين حب الأوطان والمحافظة عليها وهو دين الإصلاح والصلاح لا دين الفساد والإفساد، دين البناء وعمارة الأرض والكون دين يجمع ولا يفرق يبني ولا يهدم دين يعمر لا يخرب ، موضحاً أن الإسلام جاء ليعمر الكون وكل ما يأخذك إلى طريق البناء والعمل والإنتاج إنما يأخذك إلى طريق الإسلام وطريق الحضارة والرقي وخير المجتمع والإنسانية، ومن يحاول أن يأخذك إلى غير ذلك فإنما يأخذك إلى طريق الخزي والعار في الدنيا والآخرة.



محافظ بني سويف يتفقد عدد من الشوارع والميادين (2)



محافظ بني سويف يتفقد عدد من الشوارع والميادين (3)



محافظ بني سويف يتفقد عدد من الشوارع والميادين (4)



محافظ بني سويف يتفقد عدد من الشوارع والميادين (7)



محافظ بني سويف يتفقد عدد من الشوارع والميادين (8)



محافظ بني سويف يتفقد عدد من الشوارع والميادين (9)