محافظ بنى سويف يتابع حالة المرور واستقرارها من غرفة العمليات

فريق المحافظات

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، سير منظومة العمل فيما يتعلق بربط غرفة عمليات المحافظة بغرفة العمليات برئاسة مجلس الوزراء، والتي تختص بالمتابعة على مدار الساعة للأوضاع الميدانية على مستوى محافظات الجمهورية.

واطمأن المحافظ على الأحوال المرورية واستقرارها في كافة الشوارع والميادين، موجها رؤساء الوحدات المحلية بكثيف الحملات الميدانية للتأكد من توافر الخدمات وسير العمل بمنظومة المرافق، وتذليل أية معوقات أو مشكلات قد تطرأ على مستوى الخدمة المقدمة.

رافق المحافظ الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ ، السيد بلال حبش نائب المحافظ ، اللواء جمال مسعود السكرتير العام ، اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد ، ومسئولي غرفة العمليات.