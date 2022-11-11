محافظ القليوبية يتابع ترميم كوبرى أسنيت بكفر شكر وحالة النظافة بشبرا الخيمة

القليوبية إبراهيم سالم

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الجمعة، جولة تفقد خلالها أعمال ترميم وتطوير كوبرى أسنيت على الرياح التوفيقى، الذى يربط البر الغربى بالشرقى بمدينة كفر شكر، حيث جارى أعمال إصلاح التشققات وذلك بإزالة الطبقة السطحية والحديدية بطبقات مطابقة للمواصفات، ويشرف على أعمال التطوير الهيئة العامة للطرق والكباري.

ووجه المحافظ، القائمين على أعمال التطوير بدفع الأعمال وزيادة عدد العمالة للانتهاء خلال أسبوع وفتح الكوبرى أمام المواطنين لتسيير الحركة المرورية، كما وجه المحافظ أيضا بمراعاة المواصفات الهندسية للإنشاءات التى تتم حتى يستوعب الكوبرى الحمولات الثقيلة وسيارات النقل.

ومن الجدير بالذكر أن "الهجان"، فور تلقيه شكوى من وجود بعض التشققات فى أعمال رصف الكوبرى، على الفور قام بالتنسيق مع الهيئة العامة للطرق والكبارى برئاسة اللواء حسام الدين مصطفى رئيس الهيئة للبدء فى أعمال ترميم وتطوير الكوبري.

وتابع المحافظ، الجولة بتفقد أعمال النظافة بمدينتى شبرا الخيمة والخصوص حيث تفقد طريق محور الخصوص وطريق محور شركات البترول وطريق محور العصار، حيث تابع أعمال النظافة التى تتم ووجه بتكثيف الأعمال ورفع القمامة أولا بأول وعدم السماح مطلقا بإلقاء القمامة بالطرق العامة والرئيسية وتشجير الجزر الوسطى وعدم السماح بأى إشغالات أمام المحال التجارية أو الورش، بالإضافة إلى تكثيف حملات الإشغالات لإزالة أى مخالفة وتكثيف الحملات المرورية لمنع السير عكس الاتجاه خاصة على تلك المحاور.

وتابع الجولة، بتفقد أعمال النظافة بشارع أحمد عرابى بحى غرب شبرا الخيمة، مشددا على ضرورة رفع تراكمات القمامة والرتش وتكثيف أعمال النظافة والتجميل بمدخل الحى ورفع تراكمات القمامة أولا بأول من الشوارع والميادين الرئيسية لخلق جو صحى وبيئى للمواطنين.

كما شدد الهجان، على الإبلاغ عن أى شخص يقوم بإلقاء القمامة على الطريق، وتحرير محاضر للمخالفين، مشددا على المواطنين بعدم إلقاء القمامة بالطرق حتى لا يتسبب ذلك فى تراكم القمامة بصورة كبيرة، كما وجه المحافظ رئيس الحى باستمرار حملات رفع الإشغالات وإزالة التعديات من حرم الطرق لتحقيق الانضباط والحفاظ على المظهر الحضارى، مشيرًا إلى أهمية التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية لتقديم خدمات أفضل للمواطنين وتذليل المعوقات والمشاكل التى قد تقف أمامهم.

وجاءت الجولة بحضور الدكتور بكر عبدالمنعم رئيس مدينة كفر شكر، والمهندس هيثم الدسوقى رئيس مدينة شبرا الخيمة، واللواء خالد فوزى رئيس حى شرق شبرا الخيمة، واللواء محمد صحصاح رئيس حى غرب شبرا الخيمة، واللواء فرج عبد الله رئيس مدينة الخصوص.