محافظ الشرقية يُصدر قراراً بتكليف رئيس جديد لمدينة منشأة أبو عمر

أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية القرار رقم ( 14828 ) لسنة 2022 بتكليف محمد عبد المنعم رمضان أحمد، من العاملين برئاسة مركز ومدينة الحسينية بالدرجة الأولي التخصصية بالمجموعة النوعية لوظائف التنمية الإدارية، من العمل بوظيفته الحالية للقيام بتسيير أعمال وظيفة ( رئيس مدينة منشأة أبو عمر ) بصفة مؤقتة.

كما قرر المحافظ تكليف كلاً من السيد عبد الرحمن السيد ، سكرتير الوحدة المحلية القروية بالظواهرية للقيام بأعمال رئيس الوحدة المحلية بالأخيوة، وزينب الصامت مسعد ، باحث شئون عاملين بمركز ومدينة الحسينية للقيام بأعمل سكرتير الوحدة المحلية القروية بالظواهرية، مؤكداً علي الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كلاً فيما يخصه

وأوضح محافظ الشرقية أن القرار جاء بعد الإطلاع علي القانون رقم ( 43 ) لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهم وعلي القانون رقم ( 81 ) لسنة 2016 بِشأن إصدار قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وعلي قرارات المحافظة لإعادة تنظيم العمل بين بعض العاملين ولحسن سير العمل وإنتظامه وللصالح العام .