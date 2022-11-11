محافظ الشرقية يطمئن أمين عام مجلس الوزراء على استقرار الأوضاع داخل المحافظة

الشرقية- فريق المحافظات

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، انتظام سير الحركة المرورية بمختلف شوارع وميادين مراكز ومدن المحافظة وأن الأمور تسير بشكل طبيعى، جاء ذلك خلال لقائه باللواء أسامة سعد أمين عام مجلس الوزراء، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

حضر اللقاء الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ والمهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية والمحاسب نبيل فاروق رئيس مركز ومدينة الزقازيق والأستاذ محمد الأباصيري رئيس حي ثان وهشام عبد المقصود مدير الإدارة العامة للأزمات والكوارث بالديوان العام.

وأكد محافظ الشرقية على تواجد كافة القيادات التنفيذية بمستوياتها المختلفة بمكاتبهم وأداء مهام عملهم على الوجة الأكمل، فضلاً عن القيام بالمرور الدوري لمختلف مواقع العمل والمشروعات الجاري تنفيذها بنطاق كل مركز ومدينة وحي ، مؤكداً أن الجهاز التنفيذي يعمل على مدار الساعة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

كما تفقد محافظ الشرقية ومرافقوه مركز عمليات المحافظة والذي يضم غرفة تكنولوجية لمتابعة المنظومة الإلكترونية لكاميرات المراقبة المرورية والأمنية الموجودة بمدن" الزقازيق – بلبيس – ديرب نجم – منيا القمح"، والتي تُستخدم في إحكام الرقابة والسيطرة على الشوارع والميادين العامة ومداخل ومخارج المدن، بالإضافة إلى المساعدة في تأمين المنشآت الحيوية والهامة ومتابعة حركة السيارات للتأكد من التزام أصحابها بالقواعد المنظمة للمرور ورصد الإشغالات والإنارة والنظافة لإعادة الإنضباط للشارع الشرقاوى.