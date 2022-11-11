محافظ الدقهلية يحيل 38 محضرا بالمخالفات فى مجال المخابز والأسواق للنيابة العامة

الدقهلية - فريق المحافظات

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أنه لن يسمح بالفساد خاصة فى الأسواق ومحلات بيع كافة أنواع السلع لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين، مشيرا إلى تكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجارى والاحتكار.



وأوضح محافظ الدقهلية، أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة.



وفى هذا الصدد، قال محافظ الدقهلية أن الحملات التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والاسواق والمحلات ومنافذ بيع السلع الغذائية والتموينية، أسفرت عن تحرير 38 محضرا فى مجال المخابز والأسواق والمحلات بعدد من مراكز ومدن المحافظة، وقرر "مختار" إحالة كافة المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شئونها.



جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بعد إطلاعه علي التقرير الذي عرضه المحاسب السيد دايره وكيل وزارة التموين بالدقهلية، بشأن حملات التفتيش والرقابة التموينية التى تم تنفيذها بعدد من مراكز المحافظة، ووجه "مختار" باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين ومتابعة تصرفات النيابة في المحاضر المشار إليها.



ومن جانبه، أوضح وكيل وزارة التموين، أن الحملات التى تم تنفيذها شملت المرور على الأسواق والمخابز بنطاق مراكز ومدن السنبلاوين وتمى الأمديد والمنصورة، وأن المحاضر التي تم تحريرها عبارة عن 16 محضر نقص وزن، و3 محاضر مواصفات، ومحضر تصرف في دقيق بلدى مدعم بكمية 1.5شيكارة زنة 50 كيلو، ومحضر عدم وجود لوحة ، و12محضرا عدم إعلان عن أسعار، و10محاضر عدم وجود شهادة صحية، ومحضر غلق في مواعيد العمل الرسمية، ومحضر عدم إعلان عن أسعار المقررات التموينية، ومحضر تجميع أرز شعير بدون ترخيص، ومحضر إنتاج أرز بدون تصريح، ومحضر تجميع سلع تموينية وقال انه تم التحفظ على طن و638 كجم أرز شعير، و1912كجم مكرونه وأضاف انه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.



وأكد محافظ الدقهلية على تكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات التموين ، والصحة، والطب البيطرى وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين وكذا توفير مطالب وإحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدى لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين.



جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بتوفير إحتياجات المواطنين من السلع المطابقة للمواصفات والتصدى لكافة أشكال الغش التجارى وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية، في هذا الشأن بالمحافظات.