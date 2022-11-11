محافظ الإسماعيلية يوجه برفع درجة الاستعداد لمواجهة التقلبات الجوية

الإسماعيلية- صبرى غانم

وجه اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية برفع درجة الإستعداد بكافة القطاعات الخدمية والمراكز والمدن لمواجهة موجة الطقس السئ و استعداد فرق الطوارئ المخصصة لإزالة أثار تجمعات الأمطار.

وفي هذا الشأن تابع محافظ الاسماعيلية استعدادات شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة حيث تم التأكد من رفع حالة الطوارئ، تحسباً لموجة التقلبات الجوية ومواجهة الأمطار المحتملة، وأي تغيرات مناخية مفاجئة، واتخاذ كافة اجراءات الحيطة والحذر، وفقاً للبيانات الصادرة من الهيئة العامة الأرصاد الجوية.



وأكد رئيس الشركة أنه تم رفع حالة الاستعداد القصوى فى كافة القطاعات والمناطق على مستوى محافظات القناة وفقاً للبيان الصادر من هيئة الأرصاد الجوية عن سوء حالة الطقس خلال الأيام المقبلة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والاستعدادات القصوى لمواجهة الظروف المناخية المتغيرة، حيث تم تشكيل غرف عمليات رئيسية وفرعية لمتابعة كافة الشكاوى الواردة إلى الخط الساخن 125 على مدار 24 ساعة لمواجهة التغيرات المناخية حسبما اعلنت هيئة الارصاد الجوية احتمالية سقوط امطار ، كما تم اعداد خطة انتشار لسيارات ومعدات الشركة بالمحافظة لتفادى أية ازمات أو مشاكل متوقعة خاصة بمرفق الصرف الصحى.

وفى سياق متصل أكد اللواء عبد الحميد عصمت على استمرار تطهير شبكات الصرف الصحى وشنايش الأمطار، والتأكد من جاهزية المحطات والروافع، و مراجعة إجراءات السلامة والأمان لمنع حدوث أي مشكلات، والتأكد من جاهزية جميع المعدات والمولدات الكهربائية أثناء سقوط الأمطار ، مع تحديد النقاط الأكثر تضرراً من تجمعات المياه و تحديد نقاط تمركز المعدات، وفرق العمل وطرق التواصل المختلفة بينهم و غرف العمليات المركزية والفرعية ، والتنسيق مع كافة الجهات المعنية ، ووضع السيناريوهات البديلة .



وأكد رئيس الشركة على أهمية التنسيق المستمر مع مختلف الجهات للمتابعة الدقيقة للبيانات الصادرة عن هيئة الأرصاد الجوية، والتنسيق الكامل مع غرف العمليات الرئيسية بمحافظات القناة ، وانتظام العمل بجميع المحطات والشبكات على مستوى محافظات القناة واستمرار العمل بجميع الافرع التابعة للشركة ، والمتابعة الميدانية لسير العمل.