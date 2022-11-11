محافظ أسيوط يتفقد أعمال إنشاء مشروعات مجمع الخدمات الزراعية ومركز تنمية الأسرة

تفقد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، يرافقه اللواء مهندس عمرو رشدى، رئيس جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد أعمال إنشاء مجمع الخدمات الزراعية ومركز تنمية الأسرة ووحدة إسعاف قرية الحمام بمركز أبنوب للوقوف على نسب التنفيذ ومراعاة جودة الأعمال في التنفيذ، وذلك في إطار متابعته الدورية لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة ومرحلتها الجديدة المشروع القومي لتطوير الريف المصري الذي أطلقه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للارتقاء بالمستوى الاقتصادي والإجتماعي والبيئي والصحي للأسر الأكثر إحتياجًا لإحداث تنمية شاملة بتلك القرى وتمكينها من الحصول على الخدمات الأساسية بما يتناسب مع المشروعات القومية التي تنفذها الدولة المصرية وفقًا لرؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة رافق المحافظ خلال الجولة التفقدية المهندس هشام أبوضيف مدير تنفيذ مشروعات جهاز تعمير وسط، وشمال الصعيد والدكتور مصطفى محمود رئيس مرفق الإسعاف بأسيوط، وتاج جلال أبوسداح رئيس مركز ومدينة أبنوب، ونواب رئيس المركز وبعض مهندسي الشركات المنفذة للمشروعات.

تفقد محافظ أسيوط، ومرافقوه أعمال إنشاء مجمع الخدمات الزراعية بقرية الحمام نموذج 2 والذي يجري تنفيذه بتكلفة اجمالية بلغت 5 مليون و400 الف جنيه وتابع أعمال التشطيبات بالمبنى، والذى يتكون من طابقين ويضم وحدة بيطرية وجمعية تعاونية زراعية ومركز إرشاد زراعي بالدور الثاني كما تفقد مبنى الوحدة الصحية التي يجرى انشائها بالقرية وتابع معدلات الإنجاز التي تتم بالدور الأول للمبنى.

كما تفقد المحافظ ومرافقوه أعمال انشاء مركز تنمية الأسرة بقرية الحمام والذي يجري استكمال أعمال الدور الثالث بالمبنى والذى يبلغ تكلفته الاجمالية 6 مليون و500 الف جنيه "نموذج صغير" والذي يتكون من طابقين (أرضي وأول علوي) يتكون الطابق الأرضي من صالة ألعاب رياضية علاجية ومركز علاج طبيعي ومركز تخاطب وحضانة بينما يضم الدور الأول عيادة تنظيم أسرة وورشة تدريب وفصل محو أمية، مشيدًا بنسب الانجاز التي وصلت إليه مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمشروع القومي لتطوير الريف المصري في قطاع التضامن الاجتماعي والتي تصل إلى 36 مشروع "مراكز تنمية الأسرة" بتكلفة 166 مليون جنيه.

كما تابع المحافظ ومرافقوه أعمال إنشاء وحدة اسعاف قرية كوم أبوشيل التابعة لقرية الحمام بأبنوب والتي يبلغ تكلفتها الاجمالية 3 مليون و700 ألف جنيه ويجرى انهاء أعمال التشطيبات النهائية بها واستمع إلى شرح من رئيس جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد لمراحل التنفيذ والخطة الزمنية لنهو الأعمال بالمشروعات التي ينفذها الجهاز بقرى مركز أبنوب.

وأشار محافظ أسيوط ،إلى متابعته المستمرة والميدانية لأعمال التنفيذ على أرض الواقع من خلال جولاته الميدانية والمفاجئة لمواقع العمل وذلك لتذليل العقبات والتحديات التي قد تواجه التنفيذ وتقديم كافة سبل الدعم الممكنة لتنفيذ معدلات انجاز أسرع خاصة مع اهتمام الدولة ،وأجهزتها للانتهاء من أكبر عدد من المشروعات المستهدفة للمساهمة في خدمة المواطنين خاصة في القرى

وأشار محافظ أسيوط إلى أن المشروعات التي ينفذها جهاز التعمير بالمحافظة بعدد 7 مراكز يبلغ عددها 1930 مشروع بتكلفة اجمالية تبلغ 43 مليار جنيه حتى الان بإجمالي 149 قرية و894 تابع ويتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بعدد 4 مراكز هي "ساحل سليم وأبوتيج وأبنوب والفتح" ويتولى جهاز تعمير الوادى الجديد تنفيذ المشروعات بمركزى "منفلوط وديروط" ويتولى جهاز تعمير جنوب الصعيد تنفيذ المشروعات بمركز صدفا يتضمن تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولي بالرعاية بتلك القرى والنجوع.