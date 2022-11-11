محافظ أسوان يوجه بسرعة تجهيز ساحة التخريد لتجميع السيارات القديمة بأبو الريش

أسوان - عبد الله صلاح

وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بسرعة الانتهاء من الأعمال الجارية بساحة التخريد لتجميع السيارات القديمة بحى صالح حرب بأبو الريش، والتى تقع على مساحة 2560 م2، وتصل طاقتها الاستيعابية إلى أكثر من 200 سيارة فى توقيت واحد.

كما وجه المحافظ، خلال بيان صحفى، إلى ضرورة مراعاة الإشتراطات الفنية والبيئية والأمنية الواجب توافرها فى ساحات تجميع السيارات ضمن المبادرة الرئاسية، والتأكد من مناسبتها واستيفائها لهذه الاشتراطات.

وكان اللواء أشرف عطية كلف خلال زيارته الميدانية لمتابعة الأعمال الجارية بساحة التخريد الأسبوع المنقضى بإختيار ساحة أخرى بمدينة أسوان الجديدة لتصبح مركز لإستلام وتجميع السيارات القديمة من العملاء ، ثم تحويلها إلى ساحة التخريد بأبو الريش ، مشدداً على أن يتوازى مع ذلك إختيار كوادر بشرية للقيام بالأعمال التنفيذية داخل الساحة والوحدة الحسابية بالمحافظة لضمان سير العمل بالشكل المطلوب.

الجدير بالذكر أن منظومة إحلال وتجديد السيارات القديمة تتمثل فى التقديم عبر رابط المبادرة على شبكة الإنترنت ( https://www.gogreenmasr.com ) ، ليعقب ذلك إرسال رسالة التخريد لمقدم الطلب ، بحيث يقوم بآخذ مجموعة من الأوراق أثناء توجهه إلى ساحة التخريد بالسيارة القديمة والتى تتمثل فى أصل بطاقة الرقم القومى ، وصورة منها ، بجانب صورة رخصة السيارة القديمة ، وأصل نموذج 105 ( إيصال إستلام اللوحات الذى تم الحصول عليه من وحدة المرور ) ، مع إستعلام آمنى على صورة البطاقة أو فيش وتشبية موجه إلى مبادرة إحلال السيارات ، أما فى حالة سيارات الورثة فإنه يتم تقديم شهادة الوفاة ، وإعلام الوراثة ، وصور الأرقام القومية للورثة ، مع حضور كافة الورثة أو توكيلات منهم ، وكذا موافقة النيابة الحسبية على تخريد السيارة القديمة وذلك ( حال وجود وريث قاصر ) ، وبالنسبة لأنواع التوكيلات في ساحة التخريد فتتمثل فى توكيل عام ببيع وشراء السيارات والتصرف فيها لصالح الحائز ، وتوكيل خاص بتخريد السيارة القديمة ، وإستكمال إجراءات المبادرة، علماً بأنه لا يجوز إستخدام أى نوع من التوكيلات فى مرحلة توقيع العقد فى البنك، ويجب حضور العميل صاحب الرخصة بنفسه.