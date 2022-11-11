محافظ أسوان يوجه برفع الإشغالات والإسراع بمعدلات تنفيذ المشروعات.. صور

أجرى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، جولة ميدانية بالمناطق الواقعة على طريق السادات، وأيضاً لمتابعة مشروعات التطوير والتجميل الجارية بالطريق، وكذا ممشى أهل مصر بطريق كورنيش النيل القديم بطول 4 كم، والذى تم تنفيذ المستوى الأول له بنسبة 87 % ، فى حين تم تنفيذ نسبة 50 % من أعمال المستوى الثانى والثالث.

جاء ذلك عقب إدائه لصلاة الجمعة بمسجد الجعفرية بحى العقاد، ورافقه نائب المحافظ أحمد شعبان ، ومسئولى الشركة الوطنية العامة للمقاولات والتوريدات التابعة للقوات المسلحة والمنفذة للمشروع.

وأعطى اللواء أشرف عطية توجيهاته للمسئولين بالإسراع فى رفع القمامة والمخلفات أولاً بأول سواء فى الشوارع والطرق الرئيسية أو الشوارع الداخلية ، والمناطق والأحياء السكنية ، بجانب رفع الإشغالات ، بالإضافة إلى الإسراع فى معدلات تنفيذ أعمال التجميل والتشجير والإنارة واللوحات الإعلانية بطرق السادات وكورنيش النيل وشرق البندر.

وشدد محافظ أسوان على سرعة تحقيق معدلات أعلى لنهو مشروع ممشى أهل مصر فى وقت قياسى ، مع عدم التعارض فى تحقيق السيولة لحركة الأفواج السياحية الوافدة من البواخر السياحية ، ومراكب الفلوكة.