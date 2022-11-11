محافظ أسوان يتفقد مشروع مواقف وسويقات كوم أمبو بتكلفة 47 مليون جنيه

ويضم موقف روؤف لسيارات السرفيس، والمقام على مساحة 16 ألف و 800 م2، وبتكلفة 47 مليون جنيه حيث سيستوعب 232 سيارة ميكروباص، بجانب منطقة الخدمات والتى ستشمل 19 محل تجارى، وكافتيريا ومسجد و 4 دورات مياه عمومية، ومكتب إدارى.

كما سيضم المشروع أيضاً إنشاء موقف الكفور للسيرفيس على مساحة 12 ألف و 600م2 ليستوعب 200 سيارة سيرفيس، بالإضافة إلى منطقة الخدمات التى ستضم 17 محل تجارى وكافتيريا ومكتب إدارى.

وخلال زيارته لمدينة كوم أمبو والتى رافقه فيها نائبه أحمد شعبان ، واللواء أشرف فؤاد السكرتير العام للمحافظة، وأيضاً شوقي مصطفى رئيس مركز ومدينة كوم أمبو، علاوة على مديرى الجهات التنفيذية أعطى اللواء أشرف عطية توجيهاته بالإسراع بمعدلات تنفيذ هذا المشروع الحيوى، والذى سيساهم فى تحقيق نقلة نوعية حيث يأتى ذلك ضمن تنفيذ 5 مشروعات عبارة عن مواقف وأسواق ووحدات إطفاء لتفريغ المدينة من المواقف العشوائية والباعة الجائلين.

وأشار إلى أن المحافظة تسابق الزمن لتنفيذ 19 مشر وع على مستوى مراكز ومدن إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة ضمن مشروعات وزارة التنمية المحلية النى تأتى ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة " حيث تضم 7 أسواق، و6 مواقف لسيارات السيرفيس، و 6 نقاط إطفاء .

تفقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، مشروع إنشاء مجمع مواقف وسويقات غرب وشرق مدينة كوم أمبو.