ما هو سرطان القولون والمستقيم؟ اختبارات مهمة للتشخيص

كتبت فاطمة ياسر

إن الحصول على قولون صحي أمر ضروري للحصول علي عملية الهضم والتخلص من الفضلات في الجسم بشكل جيد وصحي، فعندما لا يعمل القولون بشكل صحيح لا يستطيع الجسم امتصاص العناصر الغذائية الأساسية أو التخلص من الفضلات، ووفقا لموقع “boldsky.” سنتعرف أكثر على مرض سرطان القولون والمستقيم. ما هو سرطان القولون والمستقيم؟ سرطان القولون والمستقيم هو نوع من السرطان يبدأ في القولون أو المستقيم، وعادة، يصيب سرطان القولون كبار السن، على الرغم من أنه يمكن أن يحدث في أي عمر، فالأورام الحميدة هي خلايا صغيرة غير سرطانية تنمو داخل القولون، ومع ذلك ، قد تصبح بعض الأورام الحميدة سرطانية بمرور الوقت.

ما هي علامات الإنذار المبكر لسرطان القولون؟ لا توجد أعراض في المراحل المبكرة من سرطان القولون والمستقيم ، لذلك يمكن أن تستمر الحالة دون اكتشاف، وبمجرد ظهور الأعراض، قد تختلف حسب مكان الورم وحجمه، وآثاره السلبية من بين العلامات العديدة لسرطان القولون التغيرات في عادات الأمعاء، الدم في البراز ، عدم الراحة في البطن ، التعب ، الضعف ، أو فقدان الوزن غير المبرر. هل هناك اختبارات تساعد في اكتشاف الإصابة بسرطان القولون والمستقيم؟ يمكن للعديد من الاختبارات التشخيصية تشخيص هذه الحالة، ولكن قد يختار طبيبك اختبارًا بناءً على عوامل معينة مثل نوع السرطان والعلامات والأعراض والتاريخ الطبي والعائلي والعمر والصحة العامة، وأنواعها كالتالى:

1.اختبار الخزعة باعتبارها الطريقة الوحيدة لتحديد تشخيص محدد لسرطان القولون والمستقيم ، تتضمن الخزعة إزالة كمية صغيرة من الأنسجة لتحليلها تحت المجهر.

2. فحص القولون بالمنظار في تنظير القولون ، يتم تخدير المريض ، ويتم أخذ صورة كاملة للقولون والمستقيم بالكامل، وذلك لأن تشخيص سرطان القولون والمستقيم لا يمكن تحديده حتى تتم إزالة الورم جراحيًا، مما قد يؤدي إلى تشخيص كامل يصف بدقة موقع السرطان وانتشاره.

3. اختبار العلامات الحيوية قد يُوصى باختبار العلامات الحيوية ، المعروف أيضًا باسم الاختبار الجزيئي للورم ، لتحديد جينات وبروتينات وعوامل أخرى خاصة بالورم.

4.التصوير المقطعي المحوسب (CT) من خلال التصوير المقطعي المحوسب (CT) ، تلتقط الأشعة السينية صورًا لداخل جسمك من زوايا مختلفة.

5.التصوير بالرنين المغناطيسي (MRI) يستخدم اختبار التصوير بالرنين المغناطيسي (MRI) المجالات المغناطيسية لإنشاء صور مفصلة للجسم.

6.الموجات فوق الصوتية تُستخدم الموجات فوق الصوتية بشكل شائع لتحديد مدى انتشار سرطان المستقيم والتخطيط للعلاج.