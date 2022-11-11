لجان متنوعة بقرى الأقصر لحماية الثروة الحيوانية وتحصين المواشى.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

صرح الدكتور فتحى سلمى، مدير عام الطب البيطرى بالأقصر، أنه العمل للحفاظ على الثروة الحيوانية مستمر فى شتى أرجاء المحافظة، وذلك تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وتنفيذاً لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة، والدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

وأضاف مدير عام الطب البيطرى بالأقصر، لـ"اليوم السابع"، أنه تم تنفيذ عدة لجان طبية بيطرية للتأمين على الماشية، وكذلك لجان طبية بيطرية لتنفيذ التقصى والترصد الوبائى، وذلك بمتابعة الدكتورة ولاء النوبى رئيس قسم التأمين على الثروة الحيوانية بمديرية الطب البيطرى بالأقصر، والدكتورة الشيماء حنفى رئيس قسم الابيديميولوجى.

وأوضح الدكتور فتحى سلمى، أن اللجان الطبية البيطرية شملت.. (لجنة التأمين على الماشية قام بها الدكتور الأمير عبد الرازق رئيس الوحدة البيطرية بأصفون بالإضافة إلى تنفيذ أعمال الترقيم والتسجيل والتحصين للحيوانات المؤمن عليها - لجنة التأمين على الماشية قام بها الدكتور كيرلس لطفى رئيس الوحدة البيطرية بأرمنت بمشاركة الدكتور محمد أحمد مدنى رئيس قسم التأمين على الثروة الحيوانية بإدارة أرمنت البيطرية بالإضافة إلى ترقيم وتسجيل وتحصين الحيوانات المؤمن عليها - لجنة التأمين على الماشية قام بها الدكتور كيرلس لطفى رئيس الوحدة البيطرية بارمنت بمشاركة الدكتور هيثم محمد السيد الطبيب بوحدة الرزيقات البيطرية بالإضافة إلى ترقيم وتسجيل وتحصين الحيوانات المؤمن عليها).

أما عن تنفيذ أعمال التقصى والترصد الوبائي فإنه تشكلت اللجان التالية.. (لجنة التقصى النشط التابعة لوحدة الدير البيطرية-إدارة اسنا البيطرية المكونة من الدكتورة نجوى ربيع رئيس قسم الابيديميولوجى بإدارة إسنا البيطرية – الدكتور صلاح عبد المتعال الطبيب بوحدة الدير البيطرية بإسنا - لجنة التقصي النشط التابعة لوحدة بندر إسنا بإدارة إسنا البيطرية المكونة من الدكتورة نجوى ربيع رئيس قسم الابيديميولوجى بادارة إسنا البيطرية والدكتور دندراوى منصور الطبيب بوحدة بندر اسنا البيطرية).

ومن المقرر أن تستمر مديرية الطب البيطرى بالأقصر والإدارات والوحدات البيطرية التابعة لها بقيادة الدكتور فتحى سلمى مدير عام الطب البيطرى بالأقصر فى تنفيذ أعمال التأمين على الثروة الحيوانية والترقيم والتسجيل، حرصاً وحفاظاً على الثروة الحيوانية وتحقيقاً للتنمية المستدامة بها.



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