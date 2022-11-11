لتجنب نزلات البرد الموسمية.. 6 نصائح للوقاية أهمها وقف التدخين

كتبت ميرفت رشاد

مع اقتراب موسم الشتاء، غالبًا ما تكون البكتيريا والأنفلونزا والأسباب الأخرى وراء البرد بكثرة، عادة لا يتطلب البرد الموسمي زيارة الطبيب، يمكنك استخدام هذه النصائح البسيطة لتجنب الإصابة بنزلة برد موسمية، حيث يعد الابتعاد عن البكتيريا أفضل طريقة للوقاية من البرد الموسمي، وفقا لما نشره موقع "doctor.ndtv".

تقوية المناعة



تعد معززات المناعة طريقة رائعة لتحسين والحفاظ على مناعة قوية ضد العديد من الأمراض، تُعد معززات المناعة علاجًا طبيًا وغالبًا ما يتم استخلاصها من خلال المكونات الموجودة في أطعمتنا ، مثل الزنجبيل واللوز وما إلى ذلك، تساعد معززات المناعة ، كما يوحي المصطلح ، في تعزيز مناعتنا كدرع ضد جميع الفيروسات والأنفلونزا والبكتيريا وغيرها من ناقلات الأمراض، يمكن أن تقلل معززات المناعة درجة الأعراض.

تجنب لمس وجهك

نصاب بالفيروسات وناقلات الأمراض المختلفة عن طريق أعيننا وأنفنا وفمنا وجروحنا وطرق أخرى يمكنها من خلالها دخول الجسم، لتجنب الإصابة بالبرد الموسمي ، يجب تجنب وضع يديك في أي مكان بالقرب من وجهك، سيساعد هذا في تقليل احتمالية نقل أي ناقلات باردة إلى جسمك، في حال احتجت إلى لمس وجهك ، تأكد من غسل أو تعقيم يديك بشكل صحيح، دائمًا ما يكون الحفاظ على المطهر في متناول اليد مفيدًا في حماية نفسك من جميع أنواع الأنفلونزا والفيروسات والبكتيريا.

تجنب التدخين

لا يؤثر استهلاك السجائر على الكبد والرئتين على التوالي فحسب، بل يؤثر أيضًا على مناعة الجسم، بالإضافة إلى الرئتين، تعتبر السجائر أيضًا ضارة جدًا للحلق، فإن الاستهلاك أثناء تغيير الموسم أو أثناء نزلة برد يمكن أن يزيد الأمر سوءًا، يمكن أيضًا أن يؤدي استهلاك مقويات المناعة الطبية والغذائية إلى إبطالها بسبب التدخين المنتظم.

عقم بانتظام محيطك

التطهير وتنظيف محيطك بانتظام يبعد نزلات البرد ، ويساعد أيضًا في الحفاظ على الأوساخ والغبار بعيدًا، غالبًا ما يسبب الغبار أيضًا تهيجًا في الأنف والحلق.

احصل على نوم جيد

النوم الجيد هو سر الحياة السعيدة والصحية، فهو يمنح جسمك أيضًا القوة لدرء أي أمراض أو ناقلات قد تسبب أمراضًا مثل الزكام الموسمي.

حافظ على رطوبتك

الماء هو الحل لجميع الأمراض تقريبًا، يمكن أن يساعد شرب الكثير من الماء والحفاظ على رطوبة جسمك على بناء مناعة أقوى وحماية ضد حاملي البرد، يجب على الإنسان العادي أن يستهلك 2.7 إلى 3.7 لتر من الماء.