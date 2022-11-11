كيف يؤثر تلوث الهواء على الرئة ومتى تلجأ للطبيب؟

كتبت نهير عبد النبى

يعتمد تأثير تلوث الهواء على رئتيك على نوع ومزيج الملوثات في الهواء ، وتركيز الملوثات وكمية الملوثات التي تصل إلى رئتيك، فإذا كنت تتعرض لمستويات تلوث عالية ، على سبيل المثال على طريق مزدحم أو أثناء نوبة تلوث عالية، فقد تواجه أعراضًا سريعة الظهور.

وحسب ما ذكره موقع webmed تشمل هذه الممرات الهوائية ، والشعور بضيق في التنفس والسعال. إذا وجدت هذه الأعراض تحدث بانتظام، يجب عليك زيارة طبيبك للمراجعة.

إذا كنت تعاني من مرض في الرئة ، يمكن أن تؤدي المستويات المرتفعة من التلوث أيضًا إلى تفاقم الأعراض ، مثل نوبة الربو أو اندلاع مرض الانسداد الرئوي المزمن، و قد يلاحظ الأشخاص المصابون بالربو أنهم بحاجة إلى استخدام جهاز الاستنشاق أكثر من المعتاد عندما يكون التلوث مرتفعًا، و من المهم أيضًا أن تأخذ جهاز الاستنشاق الوقائي بانتظام.

إذا كنت قلقًا بشأن تلوث الهواء الداخلي ، فلدينا المزيد من المعلومات عن منزلك ورئتيك.

هل تلوث الهواء يسبب أمراض الرئة؟



نعم ، تشير الأبحاث إلى أن التعرض طويل الأمد لتلوث الهواء يمكن أن يساهم في تطور بعض أمراض الرئة، و هناك دليل جيد على أن تلوث الهواء الخارجي يساهم في الإصابة بسرطان الرئة ، ومن المحتمل أن يكون التعرض طويل الأمد لتلوث الهواء مرتبطًا بتطور الربو.

تظهر الأبحاث أيضًا أنه إذا تعرض الأطفال لتلوث الهواء لفترة طويلة من الزمن ، فقد يؤثر ذلك على كيفية تطور رئتيهم، وهناك أيضًا دليل جديد على أن الأطفال الذين يكبرون في مناطق شديدة التلوث هم أكثر عرضة للإصابة بالربو.