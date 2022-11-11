قطع المياه غدا 12 ساعة بمنية النصر بالدقهلية لتنفيذ أعمال ربط الخطوط

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أنه سيتم قطع المياة غدا، السبت، الموافق 12 نوفمبر الجارى، من الساعة 8 صباحا حتي الساعة 8 مساء، من ذات اليوم عن مدينة منية النصر، وبعض قري مركز منية النصر، لتنفيذ أعمال ربط خطوط مياة بمنية النصر، أقطار 400 و550 ملي مما يستدعي غلق المياة عن بعض القرى.

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية، بناء على التقرير الذى ورد من شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية في هذا الشأن.

وقد أوضح التقرير أن المناطق المتأثرة بإنقطاع المياة في مركز منية النصر، هي مدينة منية النصر، والعزب التابعة وقرية البجلات، والعزب التابعة وقرية ميت تمامة، والعزب التابعة وقرية منشأة الجمال والعزب التابعة.

وقد وجه الدكتور مختار، للمحاسب محمد البسيوني، رئيس مركز ومدينة منية النصر، للتنسيق مع مسئولى شركة مياة الشرب والصرف الصحي بسرعة إنهاء الأعمال المذكورة خلال الفترة الزمنية المحددة وعودة المياه مرة اخرى حرصا على توفير مطالب واحتياجات المواطنين. واكد محافظ الدقهلية على أهمية إتباع الاصول الهندسية والفنية الواجبة في تنفيذ الأعمال المشار إليها.

هذا وطالبت محافظة الدقهلية المواطنين قاطني الأماكن المتأثرة بإنقطاع المياه والوحدات المحلية المذكورة والهيئات والمصالح والمستشفيات والمخابز ضرورة العمل باتخاذ ما يلزم لتوفير إحتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع.