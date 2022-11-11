قصور ثقافة الأقصر تناقش تطور السرد فى الأدب العربى وهيكل الشخصية.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة بفرع ثقافة الأقصر التابع لإقليم جنوب الصعيد الثقافى برئاسة أحمد درويش، مجموعة من الأنشطة الفنية والثقافية، حيث عقد قصر ثقافة الأقصر محاضرة بعنوان "تطور السرد في الأدب العربي" وتحدث أحمد العراقي عن السرد في الأدب العربي ونشأة مصطلح السرد في النقد العربي وآراء المتخصصين في نشأة السرد وأنواعه وملامح السرد في القرآن الكريم، بالإضافة إلى ذلك أعد القصر أمسية شعرية للشاعر أحمد العراقى وألقى قصيدة بعنوان "فأصبح يقلب كفيه".

كما أقام قصر ثقافة حسن فتحى أمسية شعرية للشاعر أحمد شمس الدين الأمير وألقى قصيدة "أجمل بنات الكون"، وأعد قصر ثقافة حوض الرمال أمسية شعرية للشاعر محمد الطيب أبو شوشة وألقى خواطر شعرية بعنوان"عن أبويا"، وأعد قصر ثقافة الطود أمسية شعرية للشاعر ناجي فؤاد وألقى قصيدتى بعنوان"توأم النفس، مازال".

ونظمت مكتبة الكيمان الثقافية محاضرة بعنوان "هيكل الشخصية والذات الإنسانية" وتحدث حسين محمد عضو مجلس أمناء جمعية مصر المحروسة عن أقسام الذات الإنسانية إلى"ذات طفل، ذات بالغ، ذات والد" وسمات شخصية ذات الطفل وذات الوالد وذات البالغ، بجانب ذلك عقدت مكتبة الضبعية الثقافية محاضرة بعنوان "أسس التعليم الإلكتروني" وأوضح على توفيق تنوع مصادر التعلم ومصدر تواصل بين جميع الإتجاهات ومهارات استخدام الحاسوب وتعليم اللغات الأجنبية.

فيما أقام قصر ثقافة حاجر العديسات ورشة حكي عن أثر قدمتها ثناء محمود أخصائية المكتبة العامة بالقصر وتناولت حكاية "مقبرة توت عنخ آمون" وذلك بمناسبة مرور 100 عام على إكتشاف المقبرة، بجانب ذلك أعد القصر ورشة تعليم خياطة تنفيذ أسماء أحمد، بالإضافة إلى ورشة فنون تشكيلية رسم"بورتريه لوجه طفلة متعدد الأشكال" نفذتها شيرين محمد خير أخصائي فنون تشكيلية بالقصر، وكذلك نفذت مكتبة النمسا ورشة فنون تشكيلية بعنوان "خزان إسنا الجديد" تنفيذ طه أبوالشيخ، ونفذت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد قبلى ورشة فنون تشكيلية رسم حر نفذتها ولاء جابر، وقدمت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد بحرى ورشة أشغال يدوية نفذتها فاطمة أحمد.