قافلة "عنيك فى عنينا" تسلم نظارات طبية لأهالي شبين القناطر ضمن "حياة كريمة"

القليوبية - إبراهيم سالم

استقبلت إدارة شباب شبين القناطر بمحافظة القليوبية، القافلة الطبية للعيون تحت شعار "عينك في عنينا"، والتي يطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، لتقدم خدماتها لكثير من أهل القرية بالتعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي وذلك بمركز شباب كفر شبين.

وقد قامت القافلة بتقديم خدمات توقيع الكشف الطبي على عيون 863 من الأهالي في وقت لاحق، وتم صرف العلاج اللازم بالمجان، وتشخيص بعض المواطنين احتياجهم لنظارات طبية وتم عمل المقاسات المطلوبة وتسليمها اليوم.

ومن خلال فعالية تسليم النظارات الطبية لمستحقيها تم توعية الأهالي بأهمية ارتداء النظارات وضرورة مواجهة بعض الأفكار السلبية المنتشرة وتوعية الأهالي المستفيدين من الحصول على نظارات طبية بقوافل المؤسسة بضرورة ارتداء النظارات لما لها من أثر كبير في الحفاظ على رؤية جيدة، وسلامة وصحة العين.

وتهدف المبادرة للكشف على المواطنين والاكتشاف المبكر لأمراض العيون وصرف العلاج اللازم وعمل الجراحات اللازمة للحالات التي تحتاج إلى جراحة بالمجان، وعمل نظارات.

ومن ناحيته أكد الدكتور محمود الصبروط، في وقت سابق بأن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بصحة وسلامة المواطنين، مشيداً بدور جميع مؤسسات الدولة، وتضافر الجهود من أجل الحفاظ علي صحتهم وسلامتهم، مقدماً الشكر لجميع القائمين علي هذا العمل لصالح المواطنين بالمحافظة.



جانب من القافلة بشبين القناطر



جانب من القافلة



جانب من تسليم النظارات



النظارات الطبية المسلمة للمواطنين