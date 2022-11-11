فوز مصر ببطولة العالم للجامعات للأسكواش.. ووزير التعليم العالى يهنئ

كتب محمد صبحى

استعرض الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس الاتحاد الرياضي المصري للجامعات تقريرًا مقدمًا من الدكتور صبحي حسانين نائب رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات ورئيس اللجنة المنظمة لبطولة العالم للجامعات للإسكواش، حول نتائج نهائي البطولة في منافسات (فردي رجال وسيدات)، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 7 نوفمبر حتى 13 نوفمبر الجاري، برعاية د/ مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بمشاركة 12 دولة على مستوى العالم.

وأشار التقرير إلى أنه تم تتويج اللاعبة سنا إبراهيم (الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري) بطلة العالم للجامعات للإسكواش بعد انسحاب منافستها نور أبو المكارم (الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري) في الشوط الخامس والفاصل بسبب الإصابة، كما تم تتويج اللاعب مصطفى عسل (الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري) بطل العالم للجامعات للإسكواش، حيث حقق اللاعب المصنف الثالث على العالم لقب بطولة العالم للجامعات للإسكواش بعد فوزه على زميله في منتخب مصر مصطفى السيرتي (جامعة برمنجهام) في نهائي منافسات فردي الطلبة، وفاز عسل على السيرتي بثلاثة أشواط دون مقابل، حيث فاز في الشوط الأول بنتيجة ١١-٥ وفي الشوط الثاني ١١-٧ وفي الشوط الثالث ١١-٨.

ومن جانبه، تقدم الوزير بخالص التهنئة للاعبين الفائزين على هذا الإنجاز الرياضي المتميز، ورفع اسم مصر عاليًا في هذا المحفل الرياضي العالمي، موجهًا الشكر للقيادة السياسية على دعمها المتواصل والمستمر للرياضة المصرية، وبخاصة الرياضة الجامعية، مؤكدًا أهمية الاستمرار في العمل على صقل وتنمية مواهب ومهارات شباب الجامعات في المجالات الرياضية والثقافية والفنية؛ وتوفير الرعاية اللازمة لهم؛ لتظل الجامعات المصرية مصانع تمد مجالات الإبداع بمواهب وأبطال من شأنهم رفع اسم مصر عاليًا في مختلف مجالات التنافس الشبابي إقليميًّا ودوليًّا.

كما تقدم الوزير بخالص الشكر والتقدير للجنة المنظمة للبطولة، والتي ضمت د.صبحي حسانين رئيسًا، ود.عرفة سلامة سكرتير عام الاتحاد الرياضي للجامعات، وأحمد الشيخ الوكيل الدائم لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ود.أحمد فاروق نائب مدير البطولة، وك.بهاء مختار منسق عام البطولة، وذلك على الجهود المبذولة خلال تنظيم البطولة، والتي ساهمت في نجاحها وظهورها بشكل متميز ومشرف لمصر.