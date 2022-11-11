فعاليات رياضية وترفيهية متنوعة فى مراكز شباب كفر الشيخ اليوم.. صور

كفر الشيخ - محمد سليمان

نظمت مراكز شباب كفر الشيخ، فعاليات رياضية وترفيهية لأعضائها، اليوم الجمعة، الموافق 11 من نوفمبر الجاري، وذلك برعاية اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

من جانبه، أكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن مراكز الشباب على مستوى المحافظة تستقبل النشء والشباب على مدار اليوم الجمعة، للمشاركة في كافة الفعاليات والأنشطة المقامة وعلى مدار الأسبوع.

يأتي ذلك فى إطار خطة وزارة الشباب والرياضة بتكثيف الأنشطة بمراكز الشباب واستمراراً لاحتفالات العيد القومي للمحافظة طوال شهر نوفمبر، وتقام البرامج والفعاليات المتنوعة بمراكز شباب كفر الشيخ، بإشراف عبد المنعم الكنانى وكيل المديرية للشباب، ومتابعة مديرى الإدارات وتنفيذ فرق العمل بمراكز الشباب.

وعلى جانب آخر، شارك أعضاء أندية التطوع، اليوم الجمعة، في مشروع الخدمة المجتمعية لمواجهة التغيرات المناخية وزراعة الأشجار وكيفية الحفاظ عليها، بمراكز شباب بيلا.

وقال الدكتور عزت محروس، وكيل الشباب والرياضة، إن مشروع الخدمة المجتمعية لمواجهة التغيرات المناخية يتم تنفيذه بمراكز الشباب، تزامناً مع استضافة مصر لقمة المناخ cop 27 بمدينة شرم الشيخ، فى إطار جهود كافة المؤسسات الدولية فى الحد من الثمن الباهظ الذي تتكبده الدول نتيجة لما أحدثته تلك التغيرات من تدمير للبيئة والتلوث والحفاظ على مصدر الموارد للاستمرار في إمدادنا بالطاقة بالكفاءة المطلوبة .

وأكد وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن ذلك يأتي في ضوء اهتمام وزارة الشباب والرياضة، والمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية وتكاتف مؤسسات الدولة والمجتمع المدني لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ورؤية الدولة لمواجهة التغيرات المناخية واستكمال مسيرة التنمية.

وتناول مشروع الخدمة المجتمعية كيفية زراعة الأشجار، واستثمار المساحات الصغير أمام المنزل لإقامة مشاتل صغيرة، والتى تساهم ولو بقدر قليل في تنقية الهواء من العوادم والغازات الضارة التي تعمل على الاحتباس الحراري للارض، وذلك فى إطار تنفيذ رؤية وزارة الشباب بتحويل مراكز الشباب ومراكز خدمة مجتمعية.

وتستمر مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، بتقديم المشروع التطوعي بمراكز الشباب ضمن خطة الوزارة، بإشراف عبد المنعم الكنانى، وكيل المديرية للشباب، إشراف تنفيذى صبحى عبد العزيز، مدير الإدارة العامة للشباب، فوزى حسيب، مدير المشروعات، ومتابعة تنفيذ باسم سعيد، منسق أندية التطوع بالمديرية ومتابعة التنفيذ لمديرى الإدارات الفرعية وفرق العمل بمراكز الشباب .



جانب من تواجد الاطفال بمراكز الشباب



فتيات تمارسن التمارين الرياضية



فتيات وشباب يمارسون لعبة الكاراتيه



ممارسة الرياضة بمراكز الشباب



ممارسة تدريبات الكاراتيه



ممارسة كرة القدم بمركز شباب بكفر الشيخ



ممارسة لعبة البارليردو