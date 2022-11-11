فصل الكهرباء غدا عن بعض المناطق بالمنصورة لإجراء الصيانة الدورية

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أنه سيتم فصل الكهرباء صباح غدا السبت الموافق 12 نوفمبر الجاري، من الساعة الخامسة صباحا وحتي الساعة الثامنة صباحا في ذات اليوم عن بعض المناطق بمدينة المنصورة لإجراء الصيانة الدورية علي لوحة توزيع الكهرباء، بمعرفه قطاع كهرباء جنوب الدقهلية.

جاءت تصريحات " مختار" بعد اطلاعه علي التقرير الوارد من شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء "قطاع كهرباء جنوب الدقهلية-هندسة كهرباء شرق المنصورة " بشأن أعمال الصيانة علي لوحة توزيع الكهرباء المشار اليها.

وأوضح التقرير أن المناطق المتأثرة بانقطاع التيار الكهربي والتي يتم فصل الكهرباء عنها هي منطقة الهدي والنور، ومجمع المحاكم، والاتوبيس الجديد من شارع عبد السلام عارف وشارع المصرف، وشارع المضرب وعزبة الشال بالكامل وشارع الدراسات، ومنطقة مصر للطيران وجزء من شارع الجيش، ومساكن الميناء ومساكن الفرنساوي، وترعة المنصورية وذلك بنطاق أحياء شرق وغرب المنصورة.

ووجه "مختار" المحاسب متولي عبد العال رئيس حي غرب مدينة المنصورة، والدكتور عمرو عبد العاطي رئيس حي شرق المنصورة، للتنسيق مع مسئولى قطاع الكهرباء لإتمام أعمال الصيانة المذكورة علي أكمل وجه وفقا للأصول الفنية والهندسية المتبعة وسرعة عودة التيار الكهربي في الموعد المقرر لتلبية احتياجات المواطنين .

وطالبت محافظة الدقهلية المواطنين قاطني المناطق المتأثرة بانقطاع الكهرباء وكافة المصالح والهيئات والشركات ومديريات وقطاعات الخدمات والمستشفيات والمخابز الواقعة بنطاق جميع المناطق المشار إليها بضرورة العمل لاتخاذ التدابير اللازمة خلال فترة الانقطاع المعلن عنها.