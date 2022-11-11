فصل التيار الكهربى عن عدة مناطق متفرقة بالغردقة.. تعرف على السبب

أعلن مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، عن فصل التيار الكهربي عند عدة مناطق متفرقة بالغردقة غدا السبت، لمدة 5 ساعات لصيانة المحولات الدورية المتبعة من قبل قطاع شبكات البحر الأحمر.
واكد مركز العمليات ان تلك المنطقة التي سيتم فصل التيار الكهربي منها هي السجل المدنى، نقابة عمال مصر والمنطقة المحيطة بها، والتأمين الصحى، الأسرة والطفل وقصر الثقافة، والرقابة الإدارية، وذلك غدا، السبت من الساعة 9 صباحا حتي 2 ظهرا لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية.
فصل التيار الكهربى عن عدة مناطق متفرقة بالغردقة.. تعرف على السببالجمعة، 11 نوفمبر 2022 10:57 ص
قطع الكهرباء
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أعلن مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، عن فصل التيار الكهربي عند عدة مناطق متفرقة بالغردقة غدا السبت، لمدة 5 ساعات لصيانة المحولات الدورية المتبعة من قبل قطاع شبكات البحر الأحمر.
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