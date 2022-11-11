فصل التيار الكهربائى عن عدة مناطق بمدينة بنى سويف غدا

أعلن قطاع الكهرباء ببنى سويف أنه من المقرر فصل التيار الكهربائى عن عدد من المناطق بمدينة بنى سويف، غدا السبت، اعتباراً من 7 صباحا حتى 12 ظهراً، وذلك بسبب أعمال صيانة مغذى لوحة المستشفى، وتشمل المناطق المتأثرة بفصل الخدمة "استراحة ومبنى ديوان عام المحافظة كورنيش النيل، المستشفى التخصصي والنفسي، المسطحات المائية، الإنقاذ النهرى، نادى توليب، قصر الثقافة، بنى عطية، نادى الإدارة المحلية".

وحسب بيان لمحافظة بنى سويف يتقدم القطاع باعتذاره عن ساعات فصل التيار بسبب أعمال الصيانة الدورية والمطلوية لضمان استمرار الخدمة بالكفاءة المطلوبة فى هذا المرفق الحيوى، فإنه يناشد المواطنين والمصالح الحكومية والمنشآت الخدمية المتأثرة بـ"القطع المؤقت" للخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التى تعتمد على الكهرباء خلال تلك الفترة.