فحص 1100 مواطن ضمن قوافل "حياة كريمة" بدمياط

دمياط - فريق المحافظات

أعلنت مديرية الصحة بدمياط، عن فحص عدد من المواطنين ضمن قوافل مبادرة "حياة كريمة" لتطوير الريف المصرى، حيث اشتملت القافلة على العديد من التخصصات الطبية، كما تم إجراء الفحوصات المعملية، والكشف المبكر عن أمراض السكر والضغط.



ومن جانبه، ذكر الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط، أن القافلة نجحت في توقيع الكشف الطبي المجاني علي 1169 مواطن، لافتا إلى أنه تم تحويل 19 حالة للمستشفيات واتخاذ كافة الاجراءات لإستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة.



وأضاف وكيل صحة دمياط، أنه تم إجراء فحوصات معملية لاكثر من 700 حالة، إضافة إلى 37 حالة أشعة و 36 حالة سونار، مشيرا إلي أنه تم صرف كافة الأدوية بالمجان لمن تم فحصهم داخل قوافل المبادرة.



