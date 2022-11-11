فحص 1100 مواطن ضمن قوافل "حياة كريمة" بدمياط

أعلنت مديرية الصحة بدمياط، عن فحص عدد من المواطنين ضمن قوافل مبادرة "حياة كريمة" لتطوير الريف المصرى، حيث اشتملت القافلة على العديد من التخصصات الطبية، كما تم إجراء الفحوصات المعملية، والكشف المبكر عن أمراض السكر والضغط.
ومن جانبه، ذكر الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط، أن القافلة نجحت في توقيع الكشف الطبي المجاني علي 1169 مواطن، لافتا إلى أنه تم تحويل 19 حالة للمستشفيات واتخاذ كافة الاجراءات لإستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة.
وأضاف وكيل صحة دمياط، أنه تم إجراء فحوصات معملية لاكثر من 700 حالة، إضافة إلى 37 حالة أشعة و 36 حالة سونار، مشيرا إلي أنه تم صرف كافة الأدوية بالمجان لمن تم فحصهم داخل قوافل المبادرة.
فحص 1100 مواطن ضمن قوافل "حياة كريمة" بدمياطالجمعة، 11 نوفمبر 2022 02:20 م
جانب من القافلة
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت مديرية الصحة بدمياط، عن فحص عدد من المواطنين ضمن قوافل مبادرة "حياة كريمة" لتطوير الريف المصرى، حيث اشتملت القافلة على العديد من التخصصات الطبية، كما تم إجراء الفحوصات المعملية، والكشف المبكر عن أمراض السكر والضغط.
الموضوعات المتعلقة
صحة دمياط: تقديم الخدمات الطبية لـ 1309 مواطنين بالقافلة الطبية في فارسكورالأحد، 30 أكتوبر 2022 12:53 م
صحة دمياط تعلن فحص 1200 مواطن ضمن قوافل "حياة كريمة"الجمعة، 28 أكتوبر 2022 03:41 م
صحة دمياط تحتل المركز الأول فى مبادرة دعم وصحة المرأةالأربعاء، 26 أكتوبر 2022 01:45 م
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة