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فبركة الإخوان.. "الإرهابية" تزعم تجمع مواطنين بميدان الحصري و"اليوم السابع" يكشف تضليلهم

الجمعة، 11 نوفمبر 2022 12:16 ص
فبركة الإخوان.. "الإرهابية" تزعم تجمع مواطنين بميدان الحصري و"اليوم السابع" يكشف تضليلهم ميدان الحصرى
كتب محمد أيمن

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لم تتوقف جماعة الإخوان الإرهابية عن ترويجها للأكاذيب والشائعات التي تستهدف تضليل المصريين وإثارة البلبلة والفوضى في البلاد، حيث تداولت اللجان الإلكترونية للجماعة الإرهابية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو قالوا إنه لبدء تجمع المواطنين في ميدان الحصري بمدينة 6 أكتوبر .

ومن خلال التحقق من صحة ماتروجه الجماعه الإرهابية، حرص اليوم السابع على التأكد من صحة الفيديو، حيث تمكن مراسل اليوم السابع من تصوير فيديو من ميدان الحصرى بأكتور ، رصد خلاله سيولة الحركة المرورية في الميدان، وهدوء الأوضاع تماما، وهو ما ينفي تماما وجود أي تجمعات في ميدان الحصرى بمدينة 6 أكتوبر.

 

وتحاول جماعة الاخوان الإرهابية بث سمومها وتحريضها على التظاهر تزامنا مع انعقاد قمة المناخ، ولكن جميع محاولاتها باءت بالفشل.

 

 


ميدان الحصرى

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