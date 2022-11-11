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على هامش قمة المناخ..

"علوم البحار" يوقع مذكرة تفاهم مع معهد "أوشن X" لتصوير الأفلام الوثائقية

الجمعة، 11 نوفمبر 2022 10:47 ص
"علوم البحار" يوقع مذكرة تفاهم مع معهد "أوشن X" لتصوير الأفلام الوثائقية توقيع مذكرة التفاهم
كتب محمد صبحى

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وقع المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد برئاسة الدكتور عمرو زكريا حمودة مذكرة تفاهم مع معهد أوشن X المسؤل عن صناعة الأفلام التسجيلية لعلوم البحار لصالح "ناشيونال جيوجرافيك" على هامش قمة المناخ المنعقدة حاليا بمدينة شرم الشيخ .

وقال الدكتور عمرو زكريا فى بيان صادر عن المعهد، إن المذكرة تأتى فى رغبة المعهد لنقل والاستفادة من تكنولوجيا المعاهد البحثية المتقدمة فى هذا المجال فى تسجيل الافلام الوثائقية " ناشيونال جيوجرافيك" من خلال تدرىيب الكوادر العلمية بالمعهد على على توثيق الرحلات البحثية التى ينفذها المعهد بسفن الأبحاث التابعة له (سلسبيل واليرموك) وتوثيقها فى تصوير السواحل والشواطئ المصرية .

وتابع رئيس المعهد القومى لعلوم البحار، أن صناعة أفلام تسجيلية عنها مما يساهم فى دراسة طبيعة الكائنات البحرية ووضع برامج للحد من التغير المناخى وحماية جميع الكائنات البحرية والحفاظ على الشعاب المرجانية والثروات الحية للبحار.


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